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Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı&#039;nda 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda defineci oldukları düşünülen 4 kişiye suçüstü yapıldı. Kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta Feriköy Mahallesi'ndeki Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, mezarlık içerisinde yaklaşık 6 metre derinliğinde kazı yapıldığı belirlenirken, bölgede 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz bulundu.

Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı - 2. Resim

Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin olay yerine Küçükçekmece'den 2 ayrı araçla geldiklerini tespit etti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen V.Ş, N.S, M.A. ile A.A. polis ekiplerince yakalandı.

RUM ORTODOKS MEZARLIĞI'NDA PATLAYICI

Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı - 1. Resim

Şüpheliler N.S. ve V.Ş'nin adreslerinde yapılan aramalarda, definecilik ve define yerleri ile ilgili 48 sayfalık doküman, kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, define aramada kullanılan alan tarama cihazı, kroki ile havalı tabanca ele geçirildi.

Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı - 3. Resim

Zanlıların mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri, kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları anlaşıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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