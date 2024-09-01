Sitede kabus gibi gece! Alkollü şahıs bıçakla dehşet saçtı: Sizi delik deşik edeceğim...

Sakarya'da bir siteye gece vakti alkollü şekilde gittiği ileri sürülen şahıs, elindeki bıçakla adeta dehşet saçtı. Şahsın küfür ve tehditler savurduğu anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir sitede gece vakti korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre sitenin eski yönetim kurulu başkanı Ali Ç. yeni yönetime belge ve evrakları ibra etmedi. Eski ve yeni yönetim arasında yaşanan gerginliğin ardından Ali Ç.'nin oğlu A.Ç. gece saatlerinde elinde bıçakla siteye geldi.

Elindeki bıçakla sağa sola saldıran ve bağırarak tehditler savurmaya başlayan şahıs site sakinlerine adeta dehşeti yaşattı. Ne olduğunu anlayamadan uykularından uyanan site sakinleri o anları saniye saniye kaydetti.

"3 kişisiniz, sizi delik deşik edeceğim. Aşağıya inin" diyen şahıs bir türlü sakinleştirilemedi. Sitenin girişinde bulunan güvenlik kulübesine saldırarak zarar veren şahıs gözaltına alındı.

"BİZ BUNLARI HAK ETMEDİK"

Şahsın hedefe koyarak tehdit ettiği isimlerden biri olan sitenin yeni yöneticisi Ömer Canpolat, "17 Ağustos 2024 tarihinde eski yönetim tarafından olağanüstü genel kurul yapıldı. Toplantıda eski yönetim bırakacağını söyledi. Ben orada faaliyet raporlarının, gelir-gider evraklarının olmadığını ve bunların sunulmadan ibra yapılamayacağını dile getirdim. Bunu söylerken o arkadaş maliklere 'benim bütün evraklarım telefonda' dedi ve bıraktı. Bırakınca da ibraya sunuldu ben orada itiraz ettim, evrağı olmayan bir şeyin ibrası olmaz diye. O esnada çoğunluk tarafından ibra edildi" dedi.

İbra edilince aday olduğunu, ardından da evrakları almak istediklerini söyleyen Canpolat, "Biz evrakları beklerken gece saatlerinde eski yöneticinin oğlu siteye geldi saldırıda bulundu. Camları kırdı, şahsıma ağza alınmayacak küfürler etti. Biz bunları hak etmedik. Dün akşam olan olayın ardından sitemizden birçok kişi çıktı. Sabah 05.30'a kadar karakoldaydık, karakola geldiğinde şahıs bizden özür dilediğini belirtti. Ben özür kabul etmiyorum, her şeyin bir bedeli olması lazım" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN OLMAZSA YARIN, BEN BUNU YAPACAĞIM DİYE VURGULADI"

Site sakini Ayşenur Yazıcıoğlu ise, "Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bütün site sakinleri olarak havuz başında kutlama yaparken, dün gece saldırıyı gerçekleştiren şahıs da bizimle birlikteydi. Hiçbir problem yoktu, bir gün sonrasında gece saatlerinde siteye gelerek bizleri tehdit etti. ‘Bugün olmazsa yarın. Ben bunu ayık kafayla da yapacağım'. Tehdit edildik, birimiz mezara girdikten veya sakat kaldıktan sonra mı önlem alınması lazım? Şimdi uzaklaştırma verilse aynı markette denk gelsek o adamla vurup öldürebilir, her şey olabilir. Bir anlık sinir bu. O an bıçakla birlikte evimize gelip darp edebilirdi" şeklinde konuştu.