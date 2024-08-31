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Ortadoğu'da su güvenliği tehlike altında! İsrail, Türkiye'yi de tehdit ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ortadoğu&#039;da su güvenliği tehlike altında! İsrail, Türkiye&#039;yi de tehdit ediyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’de dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail’in çatışmacı ve yayılmacı faaliyetleri, Orta Doğu’daki su güvenliğini de tehdit ediyor.

SAMET EKER - ABD merkezli Pasifik Enstitüsünün, 2020’den 2023’e kadar dünya genelinde su sebebiyle 400’den fazla anlaşmazlığın yaşandığını, 2050 yılında ise ‘yüksek su stresi’ ile karşı karşıya kalınacağını açıklamasının ardından gözler, Türkiye’nin durumuna çevrildi. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, İsrail’in Orta Doğu’da uyguladığı çatışmacı ve yayılmacı politikasının bölgedeki su güvenliğini de tehdit ettiğini söyledi.

Yıldız “İsrail’in su alanını genişletme politikası bölgedeki gerilimi artırıyor. Su alanındaki iş birliğini azaltıyor. Su konusunda Orta Doğu bölgesindeki sıcak çatışmalar devam ediyor. Türkiye, Dicle ve Fırat havzalarında kaynak ülke konumunda. Ankara, bölgede suyu bir savaş ve hegemonya aracı değil, bir iş birliği aracı olarak görüyor. ABD ve İsrail’in bölgedeki etkinliği ise, çıkarlarına yönelik planlarını gösteriyor” dedi.

Su tüketimi konusunda temkinli davranmak gerektiğini söyleyen Dursun Yıldız, tarımsal sulamada ve içme suyu kullanımında suyumuzun, yarısının kayıp veya kaçak olarak boşa gittiğine dikkat çekti. Yıldız “Sanayi suyunun arıtılarak yeniden kullanılması konusunda yeterli ilerleme sağlayamadık. Yer altı suları en stratejik su kaynaklarımızdır. Bu kaynaklar için havza ölçeğinde kurumsal politikalar oluşturmalıyız. Bundan dolayı su güvenliği, ulusal güvenlik konusu olarak kabul edilmesi gerekiyor” diye konuştu. Türkiye’nin su kaynaklarının yönetiminde acil ve köklü adımlar atılması gerektiğini belirten Su Politikaları Derneği Başkanı Yıldız şöyle devam etti: 

Türkiye, suyunu akılcı planlarla verimli kullanmazsa, 2050 yılında en az beş veya altı nehir havzasında açığı olan, su fakiri bir ülke durumunda olacak. Türkiye su fakiri bir ülke değil. Yılda kişi başına düşen yenilenebilir su kaynağı kriterine göre su stresi yaşayan bir ülke. Suyu verimli kullanmadığımızda 2030 yılından sonra su fakirliği kriterlerine girebiliriz. Özellikle Trakya, İç Ege, Güney Ege ve Akdeniz Havzasında iklim değişikliğinden dolayı su kaynaklarında olumsuz etkilenmeler olacak. Su kaynaklarının olumsuz etkileri gıda ve enerji güvenliğini de riske sokabilir.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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