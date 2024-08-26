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Sakarya'da akılalmaz olay! Elektrik borusundan hortum sokup evi suyla doldurdular

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da akılalmaz olay! Elektrik borusundan hortum sokup evi suyla doldurdular

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tatil yapmak için akrabasının Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki evine gelen vatandaş gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Dışarıdaki elektrik borularından hortum sokup içeriyi 10 gün boyunca suyla dolduran kişi ya da kişiler evdeki eşyaların kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Sakarya'da akılalmaz olay! Elektrik borusundan hortum sokup evi suyla doldurdular - 1. Resim

Şaşkına çeviren olay Sakarya Kaynarca'da yaşandı.

İmamlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Hüseyin Demirkır'a ait köy evinin elektrik borularına hortum sokup içeriye su doldurdu. Yaklaşık 10 gün boyunca çeşme açık şekilde evin içi su dolarken evdeki eşyaların büyük bir bölümü zarar gördü.

Sakarya'da akılalmaz olay! Elektrik borusundan hortum sokup evi suyla doldurdular - 2. Resim

TATİL İÇİN GELDİ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Yaşanan durumu ev sahibinin akrabası Mustafa Baş eve tatil gayesiyle kalmaya gelince fark etti. Ev sahibinin Trabzon'da olduğunu belirten Baş, kendi çabalarıyla evi temizlemeye çalıştı. Kişi veya kişilerin evin önündeki çeşmeyi açıp hortumu elektrik borusuna sokup su verdiği anlaşılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da akılalmaz olay! Elektrik borusundan hortum sokup evi suyla doldurdular - 3. Resim

'EV ÇAMUR HALİNE GELMİŞ, EŞYALAR ZARAR GÖRMÜŞ'

Yaşanan durumu tatil için evde kalmaya geldiğinde fark eden ev sahibinin akrabası Mustafa Baş, “Burası kayınçomun evi ve burada kimseye düşmanlığımız yok. Hortumu elektrik borusuna takarak çeşmeyi açıyorlar ve eve su dolduruyorlar. Yaklaşık 10 santimetre su doluydu evin ve içi bir hafta boyunca su akmış. Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş.

Sakarya'da akılalmaz olay! Elektrik borusundan hortum sokup evi suyla doldurdular - 4. Resim

Biz tatil yapmak için sabahtan geldik buraya iyi bir Pazar günü geçirelim diye. Geldiğimizde kapıdan su akıyordu ve elektrik borusuna hortum takılıydı. Bu insanlığa sığmaz. Birinin bize karşı garezi varsa yüzümüze konuşsun, bu şekilde olacak bir iş değil” dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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