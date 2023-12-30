'Sizi mermi manyağı yapacağım' diyerek dehşet saçtı! Sebebi ise şaşkına çevirdi

30 Aralık 2023 07:41 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 07:43

İstanbul'un Esenyurt ilçesi saat 03.00 sıralarında dehşeti yaşadı, bir mahalle silah sesleriyle uyandı. Daha önceden de tartıştığı komşularının evini gözetlediğini iddia eden adam, pompalı tüfekle komşusunun evine ateş etmeye başladı.

ALKOLLÜ OLAN ŞAHIS MERMİ YAĞDIRDI

Ateş ederken "Ben size demedim mi lan bu eve bakmayacaksınız diye. Sizi mermi manyağı yaparım" diyen şahıs, pompalı tüfekle komşusunun evine mermi yağdırmaya devam etti. Alkollü olduğu öğrenilen Samet isimli şahıs küfür ve hakaretler eşliğinde ateş etmeye devam ederken çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şahıs özel harekat ekiplerinin çalışması ile kıskıvrak yakalandı.

GÖZALTINA ALINIRKEN TEHDİTLERE DEVAM ETTİ

Alkollü şahsın, 'evini dikizlediği' iddiası ile komşusunun evine yağdırdığı mermilerden birinin saçması ise camdan sekerek komşusunu yaraladı. Yaralanan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan şahıs gözaltına almak için ekip aracına götürüldüğü esnada polislerin yanında gördüğü komşularına "Çıkayım sizinle görüşeceğim" diyerek tekrar tehditler savurmaya başladı. Durumu öğrenmemek için gelen arkadaşlarına ise "Abi bunlar bir şey yaparsa hakkını verin, ben çıkınca zaten görüşeceğim" dedi.

Silahlı saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri ise apartmanda incelemelerde bulundu. İsminin Samet olduğu öğrenilen silahlı saldırgan ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.