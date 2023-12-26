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    Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava: İstenen ceza şaşırttı!

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna kamu davası açtı.

    Somali Cumhurbaşkanı&#039;nın oğluna dava: İstenen ceza şaşırttı!
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan müşteki Öznur Göçer’in daha öncesi beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık’taki ifadesinde ise ‘bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını’ söylediği kaydedildi.

    Fatih’te 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    ŞÜPHELİNİN İFADESİNE YER VERİLDİ

    Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli Mohamud’un ifadesine yer verilen iddianamede, olay hakkında kendisinin bir kusurunun olmadığını, olayın motosiklet sürücüsünün dönüş olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana geldiğini söylediği aktarıldı.

    Şüpheliye ait alkol muayene raporuna da yer verilen iddianamede, 0.00 promil ölçüm yapıldığı, ayrıca Göçer’den alınan kan örneklerinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, gelen raporda ise kanda alkol bulunmadığı, sistematiklerindeki uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer’in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtildi.

    Göçer’in eşi herhangi bir şikayetinin bulunmadığını söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, müşteki Öznur Göçer’in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık’taki ifadesinde ise ‘bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını’ söylediği kaydedildi.

    6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

    Hazırlanan iddianamede şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul'un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde, 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38), Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil tarafından arkadan çarptı.

    Kaza sonucu yola savrulan Yunus Emre Göçer, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak, 6 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaşamını yitirmesi üzerine, şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltı talimatı verildi. Ayrıca, şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 

    Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sırasında ortaya çıkan bilgilere göre, şüpheli 2 Aralık 2023 tarihinde yurt dışına çıktı. Bu durum üzerine, 8 Aralık 2023 tarihinde şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için dosya adli tıp kurumuna gönderildi.

     

     

    Düzenleyen: Nurcan Çalışkan - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yunus Emre GöçerSomali CumhurbaşkanıOğlu
    Haberler > Gündem > Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava: İstenen ceza şaşırttı!
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