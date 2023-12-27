Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

27 Aralık 2023 12:44 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 13:10

İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud için açılan davada kritik bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Mohamud'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

16 OCAK'TA BAŞLIYOR

Mohamud’un yargılanmasına İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Ocak 2024 saat 11.45'de başlanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih’te, 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde ilerleyen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu’na ait koruma kararı bulunan araçla motokurye Yunus Emre Göçer’e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023’de Türkiye’den ayrıldığı tespit edilmişti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer’in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Öznur Göçer’in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık’taki ifadesinde ise ‘bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını’ söylediği kaydedilmişti.