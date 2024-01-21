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    Son 5 günde 6 ceset! Antalya Valiliği'nden 'Suriye' vurgulu açıklama geldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Antalya sahillerine son 5 günde 6 ceset kıyıya vurdu. Konuyla ilgili olarak Antalya Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, kimliği belirsiz cesetlere ait ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiğine dikkat çekti.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

     Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile 6'ya ulaştı. Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu.

    AYAKKABI VE KIYAFETLER SURİYE'DE ÜRETİLDİ

    Antalya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir.

    Son 5 günde 6 ceset! Antalya Valiliği'nden 'Suriye' vurgulu açıklama geldi

    Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir” denildi.

    Son 5 günde 6 ceset! Antalya Valiliği'nden 'Suriye' vurgulu açıklama geldi

    GÖÇMENLERE AİT BİR KAZA BİLGİSİ YOK

    Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

    “Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hâkim rüzgârın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir.”

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AntalyaValilikCesetSuriye
    Haberler > Gündem > Son 5 günde 6 ceset! Antalya Valiliği'nden 'Suriye' vurgulu açıklama geldi
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