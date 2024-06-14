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Son rakamlar paylaşıldı! Cezaevlerinde 340 bin kişi var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son rakamlar paylaşıldı! Cezaevlerinde 340 bin kişi var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, cezaevlerinde 340 bin kişi olduğunu söyledi.

ESMA ALTIN ANKARA - Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, cezaevlerinde son durumu paylaştı. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda yaptığı sunumda, şu anda ceza infaz kurumlarında toplam 340 bin 268 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu kaydeden Yıldırım, cezaevlerindeki suç profilleri hakkında da bilgi verdi.

Toplam tutuklu ve hükümlülerin yüzde 36’sını uyuşturucu suçlularının oluşturduğunu belirten Yıldırım “Uyuşturucu suçları toplam 119 bin 822 tutuklu ve hükümlü ile ilk sırada yer alıyor. Bunun ardından ikinci sırada yüzde 25 oranıyla (82 bin 356) hırsızlık, 3’üncü sırada ise yüzde 15 oranıyla (51 bin 51) yaralama suçları geliyor” dedi.

Cezaevlerinde uyuşturucu suçlularına yönelik cezaevlerinde bağımlılara özgü infaz kurumu oluşturulmasıyla ilgili çalışmalara başladığını ifade eden Yıldırım “Bağımlı Rehabilitasyon Tipi Ceza İnfaz Kurumları Projesi’ni hayata geçireceğiz” diye konuştu. Yıldırım, ayrıca cezaevine kabul aşamasında psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından araştırma ve değerlendirme uygulamalarının yapıldığını da aktardı.   

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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