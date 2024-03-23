Sosyal medyada viral oldu! Sevgilisine tokat atıp okey masasını dağıttı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta bir kafede okey oynayan adam, dışarıdan gelen bir kadın tarafından darp edildi. Ortalığı birbirine katan kadın, adamı darp ettikten sonra masadaki bir kadına ise küfürler savurup, bardak fırlattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde bir kadın, kafede iddiaya göre sevgilisinin de bulunduğu masaya gitti. Önce sevgilisi olduğu iddia edilen adama tokat atan kadın, ardından masadakilere bağırmaya başladı.
ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kadın, masadaki bir kadına da küfürler savurduktan sonra bardak fırlattı. Olay sonrası öfkeli kadın, darp ettiği adamla birlikte kafeden ayrılırken, yaşanan o anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı