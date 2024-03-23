Sosyal medyada viral oldu! Sevgilisine tokat atıp okey masasını dağıttı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mart 2024 16:45 - Güncelleme: 23 Mart 2024 16:59 - Güncelleme:

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İstanbul Esenyurt'ta bir kafede okey oynayan adam, dışarıdan gelen bir kadın tarafından darp edildi. Ortalığı birbirine katan kadın, adamı darp ettikten sonra masadaki bir kadına ise küfürler savurup, bardak fırlattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.