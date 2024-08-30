Sultanbeyli'nde tazminat alamayan kasap, mermi yağdırdı

Eski çalıştığı kasap dükkanından tazminatını alamayan Selim isimli şahıs, uzun namlulu silahla sokak ortasında kimseye aldırış etmeden dükkanı taradı. Dükkana 50 mermi isabet ederken, şans eseri kimse yaralanmadı.

İddiaya göre, daha önce uzun yıllar kasap dükkanında çalışan Selim isimli bir kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan Selim isimli kişi tazminatını istedi. Hem işten çıkarılan, hem de tazminatı iş veren tarafından verilemeyen şahıs uzun namlulu silahla eski çalıştığı işyerinin önüne gelerek hiç kimseyi aldırış etmeden ateş etmeye başladı.

Şahıs yaklaşık iki şarjör mermi sıktı. Mermilerden 50 tanesi işyerinin camına isabet etti. İçerideki çalışanlar ve müşteriler mermilerden korunmak için yere yattılar. Yaşanılan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerine uzun namlulu silahla saldıran Selim isimli kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Ekipler emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı.

İŞYERİ SAHİBİ DÜKKANI BOŞALTTI

Yaşanılan olayın ardından dükkanları zarar gören ve tekrardan bir saldırı ihtimaline karşı işyeri sahipleri kasap dükkanı içerisindeki tüm eşyaları ve yiyecekleri araçlarla boşalttı. Şahısın sıktığı mermilerin isabet ettiği camları da folyo kağıtlarıyla kapatan işyeri çalışanları dükkanı boşaltarak olay yerinden ayrıldı.