Suriyelilere çöp eğitimi verilecek! Belediyelere 8.5 milyon dolarlık bütçe

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasında atık yönetiminin yetersizliğinden oluşabilecek gerilim ve problemleri gidermek maksadıyla harekete geçildi.

Adreslerinde olmayan Suriyeliler nerede?

Adreslerinde olmayan Suriyeliler nerede?

ESMA ALTIN ANKARA - “Mültecilere Ev Sahipliği Yapan Belediyelerde Kapsayıcı Sıfır Atık Yaklaşımı Aracılığıyla Sosyal Uyumun Sağlanması Projesi” ile aynı zamanda atık yönetimi konusunda belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve yerel düzeyde dayanaklıklarının da artırılması amaçlanıyor.

8.5 MİLYON DOLAR BÜTÇE AKTARILDI

ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından 8 milyon 510 bin dolar bütçe aktarılan projede öncelikli olarak, atıkların kaynakta ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi yoluyla, çöp sahalarında biriken atık miktarının azaltılmasına odaklanılacak.

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AMAÇ SOSYAL GERİLİMLERİ AZALTMAK

Projenin amaçlarından bir diğeri ise yerel kamu hizmetlerinin ani nüfus artışı yüzünden atık, çöp toplama gibi konularda artan talebe cevap verememesi sebebiyle Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasında ortaya çıkabilecek sosyal gerilimleri ve problemleri azaltmak.

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6 BELEDİYE PİLOT SEÇİLDİ

Proje kapsamında, öncelikle deprem bölgesi ile paralellik gösteren şehirlerdeki durumlar tespit edilecek. Bu sebeple, projenin uygulama alanı olarak Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mersin, İzmir ve Hatay şehirleri pilot olarak seçildi. Üç yıl sürecek proje çerçevesinde, belediyelere mevcut durum tespiti sonrasında ihtiyaç duyulan ekipman desteği sağlanacak. Atık toplayıcıları belediyeler tarafından kayıt altına alınacak. Atık başına yapılan ödemeler dijitalleştirilecek.

Para yüklenen kartlar için mobil marketler oluşturulacak. Mülteci odaklı hizmetler verilecek. Sıfır atık konusunda eğitimler düzenlenecek. Ayrıca mevsimsel işçilere yönelik de eğitim çalışmaları yapılacak. Kooperatifler ile atık yönetimi konusunda iş birliği sağlanacak.