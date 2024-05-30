Taksiciye kurşun yağdıran cani, mahkemede kendini böyle savundu

Kocaeli'nde bindiği taksinin şoförü Murat Karaca'yı kardeşine tokat attığı gerekçesiyle tabancayla 8 el ateş ederek öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. Şahıs mahkemede "Öldürme amacım yoktu. Korkutmak için 'Kafana sıkarım' demiştim. Murat silahı elimden almaya çalıştığı sırada ateş aldı" dedi.

14 Ekim 2023'de 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde'de 41 T 6018 plakalı taksiye müşteri gibi binen ve tabancasını çıkartan Mustafa G. (38), sürücü Murat Karaca'yı (42) kardeşine neden tokat attığını sorarak, silahla tehdit etti. Karaca'nın tokat atmadığını söylemesine rağmen ikna olmayan Mustafa G., tabancayı almak için hamle yapan şoföre 8 kez ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞTİ

Karaca'ya 7 mermi isabet ederken, yokuştan kayan taksi ise pikap ile kamyonete çarparak durabildi. Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan kaçan zanlı Mustafa G. ise, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa G'nin, 2 Haziran 2016'da tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve pandemi sürecinde şartlı tahliye ile 2020'de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Cinayetten dakikalar önce ikili arasındaki diyalog araç içi kamerasına yansıdı. Taksiye binen Mustafa G'nin, "Kemal'e niye yanlış yaptın?" dediği ve tabancasını çıkardığı, şaşıran Murat Karaca'nın "Kemal benim kardeşim. Ben mi tokat attım?" şeklinde cevap verdiği duyuldu. Mustafa G'nin, "Gidelim yanına bakalım kardeşin mi? Adam kardeşine tokat atar mı?" ithamı üzerine Murat Karaca'nın taksiyi durduğu, Mustafa G'nin, "Devam et kafana sıktırma, yürümezsen kafana sıkacağım 3 dakikan var. Benim için fark etmez orası, burası" diyerek tehdit ettiği, bunun üzerine taksiyi hareket ettiren Murat Karaca'nın "Ben Niyazi amcanın ekmeğini yemiş adamım" ifadelerini kullandığı görüldü. Mustafa G'nin ise "Ekmeğini yediğin adamın oğluna niye tokat atıyorsun o zaman, ayıp değil mi? Sana abi dedik yola çıktık, adama karısının yanında niye tokat atıyorsun?" şeklinde soru yönelttiği anlar da araç içi kamerasında yer aldı.

"SIKACAĞIM KAFANA"

Görüntünün devamında, Murat Karaca'nın telefonunun çaldığı, bunun üzerine Mustafa G'nin "Telefona, herhangi bir şeye bakarsan sıkacağım kafana. Bak yazık olur sana" diyerek tehdit ettiği ve ısrarla "Sen hayırdır ya? Biz sana abi diyoruz sen bizim kardeşimize tokat atıyorsun, kime güveneceğiz biz?" şeklinde konuştuğu, Murat Karaca'nın ise "Ben sana yanlış yapacak adam mıyım?" dediği duyuldu. Aynı zamanda görüntüde, Murat Karaca'nın arka koltuktaki Mustafa G'nin elinden tabancayı hamle yaptığı esnada çok sayıda kurşunun hedefi olduğu anlar da kaydedildi.

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14 MERMİ GİRŞ ÇIKIŞI TESPİT EDİLDİ

Murat Karaca'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamedeki otopsi raporunda, Murat Karaca'nın vücudunda 14 mermi giriş çıkışı olduğu bilgisi yer aldı.

MAHKEMEDE KENDİNİ SAVUNDU

Sanık Mustafa G. ise savcılıkta verdiği ifadesinde, inşaat işçisi olarak çalıştığını ve 2016'da işlediği kasten öldürme suçunda cezaevine girdiğini söyledi. Cinayet işlediği için husumetlilerinden korunmak için tabanca taşıdığını dile getiren Mustafa G., "Olay tarihinde işten çıktıktan sonra eve giderek alkol aldım ama herhangi bir sarhoşluğum veya yorgunluğum olmadı. Daha sonra kız arkadaşım ile buluştum. Kız arkadaşımın telefonunu bir şey bakmak üzere yanıma aldım. Daha sonra tuvalet ihtiyacım için pasaj içerisinde bulunan tuvaletlere gittim. Tuvaletten çıkınca kız arkadaşımı göremedim. Kendisiyle eve gitmek üzere anlaştığımız için kız arkadaşımın da taksi durağına gittiğini düşündüm. Taksi durağına gidince uzaktan akrabam olan Murat'ı gördüm. Her ne kadar sıra Murat'ta olmasa da kendisini tanıdığım için maddi olarak da daha uygun götüreceğini düşünerek Murat ile gitmek istedim. Hatta Murat'ın vardiyasının bittiğini, aracı değişim için yedek şoföre vereceğini söyledi ama ben kendisi ile gitmek istedim. Bunu söylememin asıl amacı daha önceki yaşadığım olaydan dolayı bilmediğim ve tanımadığım kişilerin arabasına binmek istemedim" dedi.

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"KENDİSİNİ SADECE KORKUTMAK İSTEMİŞTİM"

Murat Karaca'dan kendisini eve götürmesini istediğini kaydeden Mustafa G., "Taksiye binince Murat'a beni eve götürmesini istedim ve 'Naber abi. Kemal'e niye yanlış yaptın?' diye sordum. Murat benimle üst perdeden konuştu, bunun üzerine çok sinirlendim. Hakaret içeren bazı söylemleri karşılıklı kullandık. Murat arabayı ilk olarak duraksadığında benden çekindiğini düşündüm. Olay esnasında Murat duraksayınca 'Yürür müsün, yürümezsen kafana sıkacağım' dediğimi hatırlıyorum. O esnada elimde silah yoktu ancak Murat'ı korkutmak amacıyla söyledim. Kardeşime neden tokat attığını, bunun doğru bir şey olmadığını, akraba olduğumuzu söyledim. Kardeşime yanlış yaptığını, tokat attığını, yetim insana vurduğunu söyledim. 'Kafana sıkarım' lafımı Murat'ı korkutmak amacıyla söyledim, aklımda ateş etmek ve şahsı öldürmek gibi planınım yoktu. Araçla seyir halindeyken Murat'ın cep telefonu çaldı. Telefonu açmamasını, 'Telefona bakarsan kafana sıkarım' şeklinde söylemim oldu. Bunu söylememin amacı denetimli serbestliğim olduğu için üzerimdeki ruhsatsız tabancayla yakalanıp ceza almaktan korktum. Bu esnada da Murat'ı öldürmek gibi bir amacım yoktu sadece kendisini korkutmak istedim" diye konuştu.

"MURAT SİLAHI ELİMDEN ALMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA ATEŞ ALDI"

Mustafa G., savunmasına şöyle devam etti: "Murat el frenini çekerek sol kapı cebine doğru yöneldi. Daha sonra üzerime doğru gelince elimde bulunan silahla kontrolsüz şekilde ateş ettim. Murat'ın olay esnasında eline ne aldığını görmedim. Murat bana hamle yaptığı sırada zarar göreceğimi düşündüm. Hatırladığım kadarıyla 3 kere ateş ettim. Olay yeri inceleme tutanağında 8 kere ateş edildiği belirtilmiş ise de olayın heyecanı ve stresiyle kaç kere ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Murat'ın ön koltukların arasından bana doğru hamle yapmasıyla ben de koltukların arasına doğru kendisini korkutmak amacıyla ateş ettim. Murat'ın yanıma doğru hareketsiz düşmesiyle ateş etmeyi sonlandırdım ve kaçtım. Polis memurlarının ikametimin etrafında araştırma yaptıklarını görünce teslim oldum. Araç içerisindeyken her ne kadar Murat'a, 'Kafana sıkarım' şeklinde söylemlerim olduysa da korkutmak amacıyla söyledim. Murat'ı öldürmek gibi planım ve düşüncem olmadı. Araç durduğu sırada Murat'ın bana doğru hamle yapması üzerine zarar göreceğini düşünerek elimde bulunan silah ile ateş ettim. Murat silahı elimden almaya çalıştığı sırada ateş aldı. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Suçu istemeden işlemek durumunda kaldım. Olay sırasında alkol ve uyuşturucu madde etkisinde değildim"

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

İddianamede sanığın, Karaca'yı zorla alıkoyup, tabanca ile defalarca ateş ederek ölümüne sebep olduğu, bu sebeple "tasarlayarak kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "6136 sayılı yasaya aykırılık" suçlarını işlediği belirtilerek; ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.



