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Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bambaşka biri oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi&#039;nin Güllü Erhan&#039;ı bambaşka biri oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde ‘Güllü Erhan’ karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, 55 kilo verdi. Bambaşka biri olan ünlü oyuncunun fotoğraflarına yorum yağdı.

Türk dizi tarihinin en çok izlenen ve yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen yapımı Kurtlar Vadisi, konuşulmaya devam ediyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Kenan Çoban gibi oyuncuların bulunduğu dizi bu kez de Erhan Ufak'ın zayıflamasıyla gündemde.

Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bambaşka biri oldu - 1. Resim

55 KİLO VERDİ

Dizide "Güllü Erhan" karakteriyle izleyiciden tam not alan Erhan Ufak, 2017’de tüp mide ameliyatı olmuştu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen oyuncu, iğne ipliğe dönerken sosyal medya hesabından da kendini sık sık paylaşıyor.

Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bambaşka biri oldu - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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