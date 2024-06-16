Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bambaşka biri oldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde ‘Güllü Erhan’ karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, 55 kilo verdi. Bambaşka biri olan ünlü oyuncunun fotoğraflarına yorum yağdı.
Türk dizi tarihinin en çok izlenen ve yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen yapımı Kurtlar Vadisi, konuşulmaya devam ediyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Kenan Çoban gibi oyuncuların bulunduğu dizi bu kez de Erhan Ufak'ın zayıflamasıyla gündemde.
55 KİLO VERDİ
Dizide "Güllü Erhan" karakteriyle izleyiciden tam not alan Erhan Ufak, 2017’de tüp mide ameliyatı olmuştu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen oyuncu, iğne ipliğe dönerken sosyal medya hesabından da kendini sık sık paylaşıyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi