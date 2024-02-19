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    • Haberler > Gündem > Tarihi ziyaretin ardından dikkat çeken iddia! Mahmud Hüseyin'in vatandaşlığını iptal edildi

    Tarihi ziyaretin ardından dikkat çeken iddia! Mahmud Hüseyin'in vatandaşlığını iptal edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tarihi ziyaretin ardından dikkat çeken iddia! Mahmud Hüseyin&#039;in vatandaşlığını iptal edildi
    Mısır, Türkiye, Erdoğan, Sisi, Müslüman Kardeşler, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Arabia, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasındaki görüşmelerin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, Erdoğan ve Sisi'nin Mısır'daki görüşmesinin ardından Türkiye, Müslüman Kardeşler'in İstanbul'daki lideri Mahmud Hüseyin'in vatandaşlığını iptal etti.

    2013-2023 yılları arasında gergin bir dönemden geçen Türkiye ve Mısır ilişkilerinde geçen hafta yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra geçen hafta resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Burada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır'la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Erdoğan'ın Mısır ziyareti dünya basını tarafından da yakından takip edildi, ziyaret 'Yeni bir dönüm noktası' olarak nitelendirildi.

    Tarihi ziyaretin ardından dikkat çeken iddia! Mahmud Hüseyin'in vatandaşlığını iptal edildi

    'MAHMUD HÜSEYİN'İN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLDİ' İDDİASI

    Ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne merkezli Al Arabia tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin ardından Müslüman Kardeşler'in İstanbul'da ikamet eden rehber vekili Mahmud Hüseyin'in vatandaşlığı iptal edildi.

    Al Arabiya'ya konuşan kaynaklar, Mahmud Hüseyin'in son birkaç gün içinde vatandaşlığından çıkarıldığını ve kişisel pasaportunun geçersiz kılındığını öğrendiğini ve Türk yetkililerin kendisine geri çekilmenin nedenini açıklamadığını ekledi.

    Al Arabiya, Mahmud Hüseyin'in İstanbul'daji evini sattığını ve şu anda yetkililerle bu sorunu çözmek için uğraştığını aktardı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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