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    • Haberler > Politika > Yunan medyasından övgü dolu sözler: Erdoğan güçlü bir aktör, Türkiye daha güçlü bir konuma geldi

    Yunan medyasından övgü dolu sözler: Erdoğan güçlü bir aktör, Türkiye daha güçlü bir konuma geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yunanistan, Mısır, Recep Tayyip Erdoğan, Atina, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra gerçekleşen Mısır ziyaretini yazdı. Analizde, Türkiye'nin son dönemlerde attığı adımlarla jeopolitik sahnede 'çok daha güçlü' bir konuma geldiği belirtildi. Erdoğan'a ayrı bir parantez açılan analizde, Erdoğan'ın bölgede kimsenin görmezden gelemeyeceği 'güçlü bir aktör' olduğu vurgulandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından gelen Mısır ziyareti, dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Yunan medyası da Erdoğan'ın Kahire temasını analiz etti. Analizde, Türkiye'nin dünya arenasındaki rolünün giderek güçlendiğine dikkat çekildi.

    In.gr haber sitesinde yer alan analizde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşılayarak beklenmedik bir misafirperverlik sergilediği ve Sisi'nin bu tavrı ile Mısır-Türkiye ilişkilerinde buzların erimesinin öneminin altını çizdiği belirtildi.

    Yunan medyasından övgü dolu sözler: Erdoğan güçlü bir aktör, Türkiye daha güçlü bir konuma geldi

    'ORTAK PROJE' MESAJI

    İki ülkenin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini cumhurbaşkanları seviyesine taşıdığına dikkat çeken yayın kuruluşu, Mısır'ın ikili ilişkilerde açılabilecek yeni bir sayfaya atıfta bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise savunma sanayisini işaret ederek 'ortak proje' mesajı verdiğini yazdı.

    ATİNALI YETKİLİLER, TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNİ YAKIN MARKAJA ALDI

    Atinalı yetkililerin Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşmayı yakından takip ettiğini belirten In.gr, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin "Başarımız, Libya'da güvenlik ve siyasi istikrarın sağlanmasına ve diğer anlaşmazlıkların çözümüne bir model olarak hizmet edecektir" sözlerine dikkat çekti ve "Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşmanın, Yunanistan'ın çıkarlarını tehdit edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu, hemen gerçekleşmese bile göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur" ifadelerini kullandı.

    Yunan medyasından övgü dolu sözler: Erdoğan güçlü bir aktör, Türkiye daha güçlü bir konuma geldi

    'TÜRKİYE KARTLARINI DOĞRU OYNADI'

    Türkiye'nin diplomatik kartlarını doğru bir şekilde oynadığını yazan haber sitesi "Herkes özellikle F-16 anlaşması ve ABD ile yakınlaşma sonrası Türkiye'nin jeopolitik sahnede 'çok daha güçlü' bir konuma geldiğini kabul ediyor" diye aktardı.

    'ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR AKTÖR'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede kimsenin görmezden gelemeyeceği 'güçlü bir aktör' olduğunu vurgulayan In.gr Türkiye ABD ilişkileri için "ABD Türkiye'yi hiçbir durumda kaybetmek istemediğini kanıtladı ve yıllardır onu elinde tutmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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