Taş Tepelerde 30 km’lik parkurda 12 bin yıllık yürüyüş

Ermenistan ile kültürel işbirliği buluşması! Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mevkidaşı ile bir araya geldi

Ermenistan ile kültürel işbirliği buluşması! Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mevkidaşı ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 şehri kapsayan Kültür Yolu Festivali’nin ikinci durağı olan Şanlıurfa’da düzenlenen açılış töreninde dokuz günde düzenlenecek 300’den fazla etkinliğe bine yakın sanatçının katılacağını söyledi.

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Etkinliklerin 40 farklı noktada gerçekleştirileceği bilgisini veren Ersoy, şunları kaydetti: Halk müziğinden Akdeniz ezgilerine, senfonik müzikten klasik musikiye, çocuk ve gençlik korosu dinletilerinden Urfa Sıra Gecesi’ne kadar her nağmenin kendine yer bulduğu bir müzik şöleni yaşanacak. Yeşilçam’ın duayen isimleri Hülya Koçyiğit, Türkân Şoray ve Serdar Gökhan, yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim burada olacak. Ünlü fotoğraf sanatçısı Manolis Metzakis, Suzan Kardeş, Şoray Uzun, Mehmet Akif Ersoy ve Ömer Başdoğan gibi isimleri de Urfalılarla buluşturacağız. Nihat Hatipoğlu, Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu’nun peygamberler diyarı kentte sohbet meclisi kuracaklarını dile getiren Ersoy “Neolitik İnsanın İzinde 12.000 Yıllık Hikâye, Sefertepe’den Karahantepe’ye Taş Tepeler Yürüyüşü” etkinliği için 30 kilometre uzunluğunda parkur hazırlandığını aktardı. Ersoy, festivalde Filistin’e özel bir önem verdiklerini de sözlerine ekledi.