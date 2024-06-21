Tatilciler İstanbul'a geri dönüyor! Tekirdağ, Kırıkkale, Kemikli Rampası... Uzun araç trafiği böyle görüntülendi

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler 9 günlük bayram tatilinin dolmasına geri dönüşe başladı. Günler önce başlayan yoğunluk bugün de sürüyor. Tekirdağ, Kırıkkale "Kilit kavşak" ve Karabük Kemikli Rampasında İstanbul istikametindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

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9 günlük Kurban Bayramı tatili için milyonlarca kişi başta özel araçları olmak üzere otobüsler ile şehir dışına çıktı. Tatilcilerin bayramın 4. gününde başlayan dönüş macerası bugün de sürüyor. 9 günlük bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyen vatandaşlar Tekirdağ, Kırıkkale, Kemikli Rampası'nda yoğunluk oluşturdu.

43 İLİN KİLİT NOKTASINDA TRAFİK

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolundaki trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLUNDA TRAFİK YOĞUN

Tatilini kilometrelerce uzak noktalar yerine İstanbul'a yakın yerlerde yapmayı tercih eden tatilciler Tekirdağ'dan dönüşe geçti. Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

KARADENİZ'Lİ İSTANBULULAR KEMİKLİ RAMPASINDA

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram dönüşü yoğunluğu başladı.

İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda İstanbul istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Uzun araç trafiği dron ile havadan görüntülenirken, yoğunluğun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.