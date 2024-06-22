Tatilcilerin dönüşü İstanbul, Ankara ve İzmir girişlerinde trafiğe neden oldu

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatile çıkanlar şehirlerine dönme başladı. Özellikle İstanbul ve Ankara'ya dönüşlerde trafik yoğunlaşmaya başladı. Emniyet ekipleri şehir girişlerini havadan denetlemeye devam ediyor.

Tatilciler

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDA TRAFİK BAŞLADI

Kurban Bayramı'nın ardından hafta sonunda araçlarıyla dönüşe geçen tatilcilerden dolayı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ve çevre illerden yola çıkarak bayram tatillerini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşleri nedeniyle dün akşamdan itibaren otoyolda hareketlilik arttı.

Otoyolun Bursa kesiminde İstanbul yönüne artan trafik yoğunluğu, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de oluşuyor.

İSTANBUL'UN GİRİŞİ HAVADAN DENETLENDİ

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüşünde kara yollarında oluşturduğu yoğunluk polis helikopteriyle denetlendi.

İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında kentte trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgeler havadan görüntülendi.

43 İLDE TRAFİK YOĞUNLAŞIYOR

Kurban Bayramı'nın bitmesine bir gün kala tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik hareketliliği yaşanıyor.

Yarın sona erecek olan Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiği akıcı şekilde ilerliyor.

Kırıkkale-Ankara karayolunda araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarfediyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyrini koruyabilmek amacıyla trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunan bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Karayolundaki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.