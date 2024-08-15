Tek tıkla cephanelik kurmak mümkün! Yaş sınırı yok, kapıya kılıç servisi var

Eskişehir'deki bıçaklı ve baltalı saldırı, kesici aletlere ulaşımın kolaylığını yeniden gündeme getirdi. İnternette satılan aletleri satın almada yaş sınırı bulunmazken, hukukçular ise bazı bıçakların taşınmasının yasak olduğuna dikkat çekiyor.

Eskişehir'de oynadığı bir bilgisayar oyunundan etkilenerek bıçak ve balta ile sokakta dehşet saçan 18 yaşındaki Arda K., kesici aletlere erişimin kolaylığını yeniden gündeme getirdi. Birçok online alışveriş sitesinden tek tıkla kesici ve delici aletlere ulaşmak mümkün. Hatta kemer şeklinde kılıç siparişi bile verilebiliyor.

18 YAŞ SINIRI YOK

İnternetten bıçak, balta, sustalı bıçak ve muşta gibi birçok seçeneğe ulaşılabilirken, bunları satın almak için 18 yaşın üstünde olmak da gerekmiyor. Fiyatlar ise 200 liradan bin liraya kadar çıkıyor.

Milliyet'in haberine göre; internette öldürücü nitelikteki kesici aletlere ulaşımın bu derece kolay olmasını değerlendiren hukukçular, bazı bıçakların taşınmasının yasak olduğuna değinerek, denetim ve kontrol mekanizmasının işletilmesi gerektiğini söylüyor.

İlgili Haberler Eskişehir saldırganının yazışmaları ortaya çıktı! Meğer forumda başlık açmış

BAZI BIÇAKLARI TAŞIMAK YASAK

6136 Sayılı Kanun’da bıçakların 'taşınması yasak olan ve olmayan' şeklinde ikiye ayrıldığını söyleyen Avukat Sinan Eroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Yasak olan bıçaklar; hançer, kama, sustalı çakı, topuzlu kamçı, topuz, oluklu bıçak, ucu sivri bıçaklar ve süngü gibi aletler. Aslında kanunda bu tip kesici aletleri bulundurmak, satmak ve satın alma işleminde aracılık etmek yasak ve ceza gerektiren fiiller. Taşıyan, satan ve satmaya aracılık edenlerin 6 ay ila 1 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

Taşınması yasak olmayan bıçaklar ise ucu sivri olamayan, delici ve kesici özelliği üst düzeyde olmayan ve saldırı amacı ile bulundurulmayan bıçak çeşitleri. Ancak belli kıstaslar da var. Mesela meslek ya da sanat icabı bıçak şiş vb aletleri kullananlar, hatıra amaçlı antik kesici alet çeşitleri bulunduranlar kapsam dışı."

"YAŞ SINIRI OLMALI"

Reşit olmayan bireylere kesici alet ve bıçakların satışının doğru olmadığını söyleyen Avukat Yağmur Çağlar Özaslan, alkol ve sigarada olduğu gibi bu aletlerin de 18 yaş altına yasak olması gerektiğini vurguladı.

Özaslan, "Muşta, kama gibi aletler de silah niteliğinde ve çok tehlikeli aletlerdir. Gençlerin neredeyse çoğunda çakı dediğimiz küçük delici aletler mevcut. Ulaşımı maalesef çok kolay. Bu kesici aletlerin normalde taşınması yasak ama bazı durumlarda bulundurulabiliyor. Kimse durup dururken cebinde bıçak taşımaz, taşımamalı" ifadelerini kullandı.