Eskişehir'de baltalı saldırganın akıl hocası Ataman Kardeşler mi? Eğitim videoları yeniden gündem oldu

Eskişehir'de savaş oyunundan etkilenip canlı yayında 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki Arda K.'nın akıl hocası Ataman Kardeşler mi? Saldırı sonrası Ataman Kardeşler'in eğitim videoları yeniden gündem oldu.

Eskişehir'de 18 yaşındaki saldırganın 5 kişiyi bıçakla yaraladığı olay sonrasında ırkçı ve faşist bir oluşum olan Ataman Kardeşler ile yakın olduğu iddiaları ve grubun silahlı eğitim videoları sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Zafer Partisi ile yakın olduğu öne sürülen Ataman Kardeşler'in Arda K.'nın akıl hocası mı soruları gündeme geldi.

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18 yaşındaki Arda K. adlı saldırgan geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırarak 5 kişiyi yaralamıştı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyip o anları göğüs kamerasıyla canlı yayınlayan Arda K., gözaltına alınmasının ardından dün adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından hala konuşuluyor.

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ATAMAN KARDEŞLER AKIL HOCASI MI?

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın arkasında başkaları da olduğuyla ilgili vatandaşlar arasında genel bir görüş hakim varken, şüphelinin Zafer Partisi ile yakın olduğu öne sürülen Ataman Kardeşler grubu ile adı sıkça anıldı.

Arda K. 'Manifesto' yazısında her ne kadar bir örgüt veya grupla bağlantısı bulunmadığını söylese de hücum yeleğine takmış olduğu 'Kara Güneş' rozeti ve bıçağında bulunan Nazi sembolü (svastika veya gamalı haç) nedeniyle Ataman Kardeşler grubu ile yakınlığı tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

EĞİTİM ALMIŞ OLABİLİR

Bazı içerik üreticileri saldırgan Arda K.'nin, "geçtiğimiz yıllarda dağıldıklarını ve sokak faaliyetlerine son verdiklerini ancak Türk milliyetçilerine hem askeri hem de militarist eğitime vermeye dayalı çalışmalara odaklandıklarını" açıklayan Ataman Kardeşler grubundan bıçak eğitimi almış olabileceğini değerlendiriyor.

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ZAFER PARTİSİ'YLE BAĞLANTI MI?

Ataman Kardeşler adıyla açılan bir Telegram kanalında, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turu sırasında Zafer Partisi'nin de içinde olduğu ATA İttifakı desteklendi. Seçimin birinci turunun gerçekleştirildiği 14 Mayıs 2023'te AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştiren bir yazı paylaşıldı.

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ATAMAN KARDEŞLER KİM?

Türkiye'deki ilk Neo-Nazi örgütlenmesi olarak bilinen Ataman Kardeşler grubu, yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıktı. Kendilerini "milliyetçi" bir grup olarak tanımlayan oluşum, 'ırkın için öldür' sloganını benimseyerek bireysel silahlanmayı ve radikalliği destekleyen açıklamalar yapıyordu. Ülkedeki yabancılara ve etnik kökene sahip insanlara zarar vermek amacıyla kurulduğunu beyan eden örgüt, "etniklere saldırıda öncelik planlaması" adı altında bir piramit de oluşturmuştu. Bu piramide göre başta Araplar, Kürtler, Afganlar ve Pakistanlılar olmak üzere; Yahudiler, siyahiler, Farslar, Ermeniler, Rumlar, Çerkezler ve Arnavutlar hedefleri arasında yer alıyordu. Devletin mültecilerin geri dönüşü için projeler başlatması ve kolluk güçlerine mülteciler konusunda kesin talimatlar verilmesi sonucunda kardeşliğin görevini tamamladığını ifade ederek aktifliğini bitiren grup, mülteciler ile ilgili politikaların yumuşatılması halinde tekrardan sahaya çıkabileceklerini de açıklamıştı.