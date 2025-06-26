Tepki yağıyor... Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekâlı!

Bursa'da özel halk otobüs şoförünün engelli vatandaşa yönelik tutumu herkesi çileden çıkardı. Otobüste tekerlekli sandalyeli yolcuya yardım etmeyen şoför, yolcuların uyarısına rağmen geri adım atmayınca tartışma çıktı.

Bursa merkez ilçesinde sefer yapan özel halk otobüsünde yaşanan olay gündem oldu. Durağa gelince tekerlekli sandalyeli yolcunun binmesi için engelli rampasını açmayan şoför, "Bu benim görevim değil, nasıl biniyorsa binsin" sözleriyle tepki çekti.

İlgili Haber Otobüste başörtülü kadına küfür eden hadsiz hakkında karar verildi! İşte ilk ifadesi

"BABANIN MALI MI GERİ ZEKALI, NASIL DÜŞÜRÜYORSUN?"

Şoför ısrarlara rağmen yardım etmezken, otobüsteki kadın yolcu rampayı kendi çabasıyla açmaya çalıştı ama rampa elinden kayarak yere düştü. Bu sırada sinirlenen şoför, "Babanın malı mı geri zekâlı, nasıl düşürüyorsun onu?" diyerek, kadına hakarette bulundu.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Kadının "Elim ameliyatlı, elimden kaydı" demesine rağmen bağırmayı sürdüren şoför, daha sonra otobüsteki diğer yolculara da yüksek sesle hakaretler yağdırdı. Olay sırasında otobüste bulunan bebeklerin ağlaması ve yolcuların yaşadığı panik anları dikkat çekti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Otobüste bulunan bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla şoförün sinirli hallerini kayıt altına aldı. Yolcular, yaşananlara tepki göstererek şoförden şikâyetçi oldu.