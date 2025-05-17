Terörle anılmaktan enerji üssüne! Sıra ilçelere geldi: Yeni doğal gaz hatları belli oldu

Türkiye, enerji ve altyapı alanında çığır açan başarılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bakan Bayraktar, Türkiye'de yaklaşık 40 sene adı terörle anılan Gabar, Kato, Besler Dereler bölgelerinde şimdi günde 81 bin varil petrol üreten Türkiye olduğunu ifade etti. Ayrıca, Bayraktar ayrıca, Karadeniz’deki bazı yerleri işaret ederek birçok ilçeye doğal gaz verileceğini müjdeledi.

Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Aile ve Gençlik Bankası yoluyla gençlere özel krediler tahsis ettiklerini, bunu doğal gaz, maden ve Gabar'daki petrol gelirlerinden sağladıklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'de gidilmedik, arama ve sondaj yapılmadık hiçbir yer bırakmama hedefiyle yürüdüklerini vurgulayarak, yaklaşık 40 sene adı terörle anılan Gabar, Kato, Besler Dereler bölgelerinde şimdi günde 81 bin varil petrol üreten Türkiye olduğunu ifade etti.

TERÖRDEN ENERJİ ÜSSÜNE

Bölgede yaşayan gençler başta olmak üzere 3 binin üzerinde istihdam sağlandığını, Gabar ile başlanan "Terörsüz Türkiye" hedefinde hızlı şekilde neticeleri almaya başladıklarını dile getiren Bayraktar, "Bugün Gabar yılda 2 milyar dolarlık, neredeyse 80 milyar liralık bize ekonomik katkı yapıyor. Türkiye'de inşallah yeni Gabarlar ile Diyarbakır, Trakya, Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız yeni keşiflerle Türkiye'yi ekonomik olarak çok güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin üreten ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, Filyos Limanı özelinde bölgede özellikle bacasız sanayi ve önemli lojistik merkezi, aynı zamanda üretim merkezine dönme hedefleri olduğunu söyledi.

DOĞAL GAZ ARAMASI DEVAM EDECEK

Türkiye'nin küçük, orta sanayisiyle, işletmeleriyle üreten ülke olduğunun altını çizen Bayraktar, bunların yanında petrol, doğal gaz ve maden üretimiyle ülkenin, "Türkiye Yüzyılı"nda çok daha büyük ve güçlü olacağını, tüm dünyada mazlumların sesi ve kimsesi olmaya devam edeceğini belirtti.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda yaptıkları faaliyetlerin birinci aşamasını tamamladıklarını, ikinci ve üçüncü aşamasıyla da 2028'e kadar hedeflerinin Türkiye'de konutların büyük kısmının ihtiyacını ülkenin kendi doğal gazıyla karşılamak olduğunu bildirdi.

SIRA İLÇELERDE!

Türkiye ve farklı coğrafyalarda aramalara devam edeceklerini dile getiren Bayraktar, milletin desteği ve dualarıyla yeni müjdeler paylaşmak için çalışacaklarını ifade etti.

Bayraktar, Bartın'da doğal gazın ulaşmadığı Abdipaşa ve Kumluca'ya da bu yıl içinde gazı götüreceklerini, Kurucaşile'yi de planlamaları içine alacaklarını, doğal gazsız hiçbir yer bırakmayacaklarını söyledi.

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ: ÜST SEVİYE ÜLKELER LİGİ İÇİN KİLİT

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne değinerek, nükleer enerjiye sahip üst seviyedeki ülkeler liginde olan Türkiye'yi hedeflediklerini dile getirdi.

Bayraktar, yenilenebilir enerjiyi, rüzgarı, doğal gazı, jeotermali ve biyokütlesini kullanan, doğal gaz ve petrolünü kendisi üreten, enerjide, ekonomide bağımsız, çok güçlü Türkiye hedefi yolunda yürüdüklerini belirtti.

Türkiye'de madenlerde 150 bin kişinin çalıştığını söyleyen Bayraktar, "TTK'ye 2023 yılında 2 bin yeni çalışma arkadaşımız, madenci kardeşimiz katıldı. İnşallah yeni bir planlama içindeyiz. Belki yeni çalışma arkadaşları, TTK'nin bünyesine inşallah bu anlamda Bartın'a da katmış olacağız." dedi.