Terörle mücadelede ABD SİHA'sı Reaper için ihale — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE

🔴BİR ZAMANLAR TÜRKİYE — Türkiye Gazetesi 55 yıllık yayın hayatı boyunca ülkemizin milli değerlerine destek vererek özellikle bilim ve teknolojideki gelişmelere geniş yer ayırdı.

Milli savunma ve askeri teknoloji konusunda da her türlü gelişmeyi Türkiye okuyucusu yakından takip etti.

Yakın tarihe birer ibret levhası olarak gazetemizin arşivine giren olaylar TEKNOFEST heyecanının hissedildiği günümüzde daha büyük anlam kazanıyor.

İsrail'in Heronları bir fiyasko haline gelince ABD yapımı SİHA Reaper için harekete geçildi.

O günler 20 Ağustos 2010 tarihli Türkiye gazetesi sayfalarında şöyle anlatılıyor:

"Türkiye, ABD'den silah taşıyabilen insansız hava aracı Reaper'i almak için harekete geçti.

Terörle mücadelede kullanmak üzere ABD'den Reaper uçakları almak isteyen ancak bir türlü Kongre engelini geçemeyen Türkiye, lobiye hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Müsteşar Yardımcıları Selim Yenel ve Tacan İldem 23-24 Ağustos tarihlerinde Washington'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri ana gündem maddesini oluşturacak.

Dışişleri Heyeti, Türkiye'nin ABD'den almak istediği askerî teçhizatın durumunu gündeme getirecek. Terörle mücadele için büyük kolaylıklar getiren MQ-9 Reaper insansız hava uçakları (İHA), keşif ve gözetlemenin yanı sıra teröristleri gördüğü yerde vurma yeteneğine sahip."

"40 SAAT HAVADA KALABİLİYOR"

"ABD, MQ-9 Reaper'i Irak ve Afganistan'da terörle mücadele için kullanıyor. Teröristleri önce tespit eden, daha sonra havadan vuran MQ-9 Reaper; silahsız 40 saat, silah yüklü olarak ise 14 saat havada kalabiliyor.

Reaper hava aracı saatte 370 kilometre hızla 5 bin 850 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Reaper'in radarları dakikada 64 kilometre alanı tarayabiliyor.

Yaklaşık 14 milyon dolar tutarında olan bu uçaklar, alıcıları ile renkli ve siyah-beyaz görüntü çeken televizyon kameralarının yanı sıra radar ve lazerler de taşıyor.

Yerden bir pilot tarafından kumanda edilen ve yaklaşık 1,5 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip araç, hedef tespit edildiğinde uçakların üzerinde bulunan füzeleri lazerlerin belirlediği noktaya yollayarak imhasını sağlıyor. Türkiye, MQ-9 Reaper'den 6 adet almak istiyor."