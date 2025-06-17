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Ters yöne giren araç 2 motosikletliyi adeta biçti! Hatay'daki kaza saniye saniye kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da bir otomobil karşı yola girerek 2 motosikletliyle çarpıştı. 4 kişinin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı.

Kazada 2 motosiklette bulunan 4 kişi yere savruldu. Otomobilin 2 motosiklete çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ters yöne giren araç 2 motosikletliyi adeta biçti! Hatay'daki kaza saniye saniye kameraya yansıdı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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