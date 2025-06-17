Ters yöne giren araç 2 motosikletliyi adeta biçti! Hatay'daki kaza saniye saniye kameraya yansıdı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay’da bir otomobil karşı yola girerek 2 motosikletliyle çarpıştı. 4 kişinin yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı.
Kazada 2 motosiklette bulunan 4 kişi yere savruldu. Otomobilin 2 motosiklete çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi