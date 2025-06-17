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THY, AJet, Pegasus... 5 ülkeye bileti olanlara ayrıcalık tanındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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THY, AJet, Pegasus... 5 ülkeye bileti olanlara ayrıcalık tanındı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

THY, AJet ve Pegasus; İsrail’in İran’a saldırısı nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a gidecek yolculara tanınan ilave hakların 30 Haziran’a kadar uzatıldığı duyurdu.

İsrail ve İran arasında hava saldırıyla süren savaş, 5. gününde... İki ülke de saldırılarını sürdürürken yeni bir gelişme daha yaşandı.

5 ÜLKEYE BİLET ALANLARA İLAVE HAK TANINDI

Havayolu şirketlerinden yolculara yönelik yapılan bilgilendirme notunda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu’da devam eden gerilim nedeniyle uçuşların etkilenmesi üzerine İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerinde biletleri olan yolcular için ilave haklar tanımlandığı belirtildi.

ÜCRETSİZ YAPILACAK

13 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcuların 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar rezervasyon değişiklikleri, iade ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik taleplerin ücretsiz olarak yapılacağı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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