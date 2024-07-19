THY'den küresel çapta siber kaos açıklaması: Aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir

Microsoft sisteminin çökmesiyle küresel çapta hava yolu şirketleri, bankalar ve sağlık sistemlerinde yaşanan teknik aksaklıktan Türk Hava Yolları (THY) da nasibini aldı. Dünya çapında uçuşlarını iptal eden THY'den siber kaosa ilişkin açıklama geldi. THY, "Aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde saatlerce işlem yapılamadı, Microsoft'tan açıklama var

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde saatlerce işlem yapılamadı, Microsoft'tan açıklama var

Dünya genelinde Microsoft sisteminin çökmesiyle yaşanan yazılım kaynaklı problem birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerini etkiledi. Küresel çapta havayolu şirketlerinde faaliyetler durdu.

Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere yerli havayolu şirketleri biletleme ve rezervasyon işlemlerini yapamadı. Konuyla ilgili olarak THY'den yeni açıklama geldi.

KÜRESEL ÇAPTA AKSAKLIK BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERİLDİ

Türk Hava Yolları (THY), küresel çapta yaşanan teknik aksaklığın büyük ölçüde giderildiğini, şirketin tüm birimlerinin operasyonların normale dönmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

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THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.