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Tırın dorsesinden dökülenler zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tırın dorsesinden dökülenler zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı
Kaza, Yaralılar, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de tırın dorsesinden yola dökülen malzemeler zincirleme kazaya neden oldu. Kazada işçi servisi, tır ile kamyonetin arasında kalırken; 11 kişi yaralandı.

Kuzey Çevre Yolu Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 38 ABN 144 plakalı tırın dorsesindeki malzemeler yola döküldü. Yola dökülen malzemelere çarpmamak için 46 AIK 592 plakalı kamyonet aniden fren yapınca arkasındaki 38 P 0325 plakalı işçi servisi kamyonete çarparken, işçi servisine ise duramayan 38 JN 811 plakalı tır çarptı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada işçi servisindeki 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 11 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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