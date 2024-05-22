Tırın dorsesinden dökülenler zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2024 09:42 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 09:46 - Güncelleme:

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Kayseri'de tırın dorsesinden yola dökülen malzemeler zincirleme kazaya neden oldu. Kazada işçi servisi, tır ile kamyonetin arasında kalırken; 11 kişi yaralandı.