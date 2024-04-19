Tokat'ta bir deprem daha! Az önce 3.7 ile sallandı

Maraş ve Tokat'ı önceden bilmişti! Uzman isim, İstanbul depremi için büyüklük verdi

Maraş ve Tokat'ı önceden bilmişti! Uzman isim, İstanbul depremi için büyüklük verdi

5.6 ile sallanmıştı! Tokat'ta kırılan fay hatta havadan görüntülendi

5.6 ile sallanmıştı! Tokat'ta kırılan fay hatta havadan görüntülendi

Tokat'ta 5.6'lık depremin ardından şiddetli artçılar sürüyor. Tokat'ta saat 20:07 sıralarında 3.7'lik bir deprem daha oldu. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin verileri son dakika paylaştı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Şiddetli artçıların sürdüğü ilde bir deprem daha oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan verilere göre Sulusaray 3.7'lik bir depremle daha sallandı.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşıma göre Tokat'ın Alpudure-Sulusaray mevkiinde saat 20:07 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 5.0 km derinliğinde oldu.

AFAD verilerine göre ise deprem Sulusaray'da 3.4 büyüklüğünde yerin 6.97 km derinliğinde meydana geldi.

Öte yandan Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son 20 saat içerisinde en büyüğü 5.6 büyüklükte en az 46 deprem meydana geldi. İki gün önce gece saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklükteki depremin ardından 4 büyüklüğünün üzerinde 5 deprem oldu.