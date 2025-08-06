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Trafik kazası hayatını kurtardı: Doktorlar gördüklerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik kazası hayatını kurtardı: Doktorlar gördüklerine inanamadı
Trafik Kazası, Ameliyat, Alanya, Sağlık, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde trafik kazası sonrası tedavi gören 25 yaşındaki Savaş Levent’in akciğerinde, köpek tenyası kisti tespit edildi. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuştu.

Alanya’da bir trafik kazası geçiren 25 yaşındaki Savaş Levent isimli vatandaş Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Trafik kazası sonrası acil serviste yapılan muayene, tetkik ve görüntülemeler sonucunda hasta; hastanede görevli Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin’e yönlendirildi.

Trafik kazası hayatını kurtardı: Doktorlar gördüklerine inanamadı - 1. Resim

Hastayı yerinde değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Keskin, akciğer görüntülemelerinde halk arasında "köpek tenyası kisti" olarak bilinen kist hidatik bulgusuna rastladı. Hayvandan insana geçen ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bu ciddi enfeksiyon hakkında Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin tarafından hasta bilgilendirilerek onayı alındı.

Trafik kazası hayatını kurtardı: Doktorlar gördüklerine inanamadı - 2. Resim

"HAREKETLERİNİ ZORLAMADAN YAPABİLİYOR"

Bir hafta içerisinde operasyon planlandı ve kapalı (VATS) yöntemle başarılı bir cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Hasta, başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Operasyon sonrası hastayı yerinde ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin, hastanın durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Hastamızın travma sonrası çekilen görüntülemelerinde akciğerinde kist hidatik tespit ettik. Kapalı cerrahi yöntemiyle 1 hafta içerisinde operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyatın ardından hastamız ilk günden itibaren rahat nefes alıyor, hareketlerini zorlanmadan yapabiliyor. Ağrılarının yüzde 90’ı geçti. Kapalı yöntem hem kesi boyutu hem de konfor açısından hastaya büyük avantaj sağlıyor. Travma sonrası tesadüfen tespit edilen, ölümcül olabilecek bu hastalığı başarılı bir ameliyatla tedavi ederek hastamızı sağlığına kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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