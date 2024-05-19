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Trafikteki tartışma kavgaya döndü! Şoförün camını tek yumrukla tuzla buz etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara, Tartışma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüşürken, otomobildeki yolculardan biri, tartıştıkları şoförün otomobil camını yumruklayarak tuzla buz etti.

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Trafikte ilerleyen iki şoför arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada şoförlerden birisi aracından inerek diğer şoförün yanına gitti.

Yusuf Alperen Yenice kontrolündeki otomobilin önünü kesen iki kişi araçlarından inerken, tartışmanın büyümesi ile yolcu koltuğundan inen şahıs Yenice’nin otomobilinin şoför tarafındaki camına yumruk atarak camı tuzla buz etti.

"UYARI MAKSADIYLA KORNAYA BASTIM"

Yenice, yaşanan o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Kütüphaneden çıkarak eve gittiği sırada tartışmanın yaşandığını belirten Yenice, "İncesu kavşağında ben sola dönerken aracın biri genişten alarak önüme geçmeye çalıştı. Ben de kaza yapmamak için uyarı maksadıyla kornaya bastım. Herhalde yanlış anlaşılma oldu, 300-400 metre ilerde şoförle beraber inip iki kişi önümü kestiler" dedi.

"ONLARI ÇEKTİĞİMİ ANLAYIP TELEFONUMU ALMAYA ÇALIŞTILAR"

"Yolcu koltuğundaki erkek şahıs camımı yumruk atarak patlattı" diyen Yenice, "Cam patladıktan sonra onları çektiğimi anlayıp telefonumu almaya çalıştılar. Tahminimce görüntüleri silmek isteyeceklerdi. Çevredeki vatandaşlar gelince araçlarına binip kaçtılar. 112’yi aradım ambulansla polis ekipleri olay yerine geldi" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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