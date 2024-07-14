Tunceli'yi sağanak vurdu! Menfez yıkıldı, sel anı kamerada

Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Pülümür ilçesinde menfezlerin yıkılması nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Sel anı kameralara yansıdı.

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Türkiye'nin batısı alevlerle, doğusu ise seller ile mücadele etmeye devam ediyor. Tunceli'de bugün etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Menfezlerin yıkılması nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

TUNCELİ'Yİ SEL VURDU

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrasında Kuzulca köyünde sel meydana geldi.

DAĞDAN İNEN SULAR KAMERAYA YANSIDI

Dağdan gelen sel vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sel sonrasında menfezin yıkıldığı öğrenildi. Köy yolu ulaşıma kapanırken, bölgeye DSİ ve il özel idaresine bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirildi.