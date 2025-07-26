Turistleri savundu, üstüne çullandılar! Kartepe'de dolandırıcılığı önleyen şoför hastanelik oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir eğlence merkezinde, Arap turistlerden izinsiz çekilen fotoğraflar için fahiş fiyat istenmesi iddiasıyla başlayan tartışma, tur şoförünün darp edilmesiyle son buldu. Müşterilerini savunan şoförün burnunda 7 kırık oluştu. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı, şöfor yaşadıklarını videoyla anlattı.

Kartepe'de turistik eğlence merkezi olan işletmede bir kavga meydana geldi. Turizm sektöründe hizmet veren şoför Mustafa Yılmaz (40), Arap turist kafilesini eğlence merkezine getirdi. Ancak içeride turistlerden, izinsiz çekildiği öne sürülen 4 fotoğraf için iddiaya göre toplamda 2 bin 400 TL talep edildi.

Duruma itiraz eden turistler içeride sesini yükseltince, araya giren tur şoförü fotoğrafı satın almak zorunda olmadıklarını söyledi.

Ancak işletme personeli, çıkan tartışmada bir anda tur şoförünün üstüne saldırdı. Birden fazla personelin saldırmasıyla burnu kırılan şoför, şikayetçi oldu.

Şoföre saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

"MÜŞTERİMDEN 4 FOTOĞRAF İÇİN 2 BİN 400 TL İSTEMİŞLER"

Yaklaşık 13-14 senedir turizm işinde olduğunu söyleyen tur şoförü, "Fotoğrafçı, izinsiz olarak müşterimin fotoğrafını çekmiş. Müşterim 4 fotoğraf için 2 bin 400 TL fiyat çıkarıldığını söyledi. Müşterim içeride bağırıyordu. Siz şoför veya operatör olarak kendi müşterinizi orada savunmayacak mısınız? Sadece müşterime, 'Fotoğrafı almanıza ve ödeme yapmanıza gerek yok' dedim. Ancak oradakiler, 'Ne hakla bunu yaparsın' dediler. Çünkü müşterim bağırıyordu, olayı yatıştırmak için dışarı çıkarmak istedim. Sonra lafa tutuşuldu. Bir kadın geldi ve yetkili olduğunu söyledi. Ona durumu anlatırken bir anda burnuma yumruk yedim" dedi.

"BURNUMDA 7 KIRIK VAR"

Yumruğu yedikten sonra 3-4 kişinin daha kedisine saldırdığını söyleyen şoför, "Beni öldüresiye dövdüler. Ben herhangi bir karşılıklı kavgaya girmedim. Küfür ettiğim de söyleniyor ama zaten kamera ve ses kaydı her şeyi ortaya koyuyor. Ben kimseye küfür etmedim. Jandarma bile benim haklı olduğumu ve küfür etmediğimi söylüyor. Bugün benim başıma gelen, yarın hepinizin başına gelebilir. En çok zoruma giden şey dayak yememe rağmen, orada bulunan 100 şoför ve rehberin araya girmemesi oldu. Hiçbir Allah'ın kulu aşağı inip de 'Ne yapıyorsunuz?' demedi. Şu an burnumda 7 kırık var. İstanbul'a sevkimi aldım. Trafik olduğu için burada dinleniyorum. İstanbul'a gideceğim ve ameliyat olacağım" şeklinde konuştu.