Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hamile kadının olduğu aracı durdurup saldırmışlardı! Trafikte magandalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hamile kadının olduğu aracı durdurup saldırmışlardı! Trafikte magandalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da trafikte içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü keserek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan 3 zanlı tutuklandı. Trafikte terör estiren magandaların aracın önünü kesip saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

 Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası alkollü olduğu öne sürülen grubun içinde bulunduğu araç sürücüsü, hamile bir kadının da içerisinde yer aldığı otomobilin önünü kesti.

Grup içinde bazıları aracın camına vurarak tehdit, hakaret ve yumruklu saldırıda bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 3 şüphelinin tutuklandığını, araç ve sürücüsüne de idari para cezasının kesildiğini bildirdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın önü 2 kez kesilerek, alkollü olduğu iddia edilen kişilerce saldırı gerçekleştiriliyor.

Hamile kadının olduğu aracı durdurup saldırmışlardı! Trafikte magandalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

Bu sırada saldırıya uğrayan ailenin içinden bulunduğu araç sürücüsünün aracı hızla sürerek saldırıdan kaçtığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da satışların en çok ve en az olduğu ilçeler! Faizler düşüyor, konut alacaklar dikkatİnönü'de "yok artık" dedirten anlar! 159 saniye boyunca sürdü: Beşiktaş tam 51 defa izledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY'de kritik değişiklik! Yahya Üstün o göreve getirildi - GündemTHY'de kritik değişiklik! Resmen duyurdularYoğun bakımsız hastanede ameliyat! Elif'in ailesi 3 yıldır adalet peşinde - GündemYoğun bakımı olmayan hastanede ameliyat!Anne ve çocuklarının mezarını yapmışlar! Diyarbakır'daki yangın faciasının detayları ortaya çıktı - GündemYangın faciasının detayları ortaya çıktı'İtibarım zedelendi' dedi, dava açtı! Instagram'daki 'taklit' hesaba 2 yıl hapis istemi - GündemÜnlü organizatörden taklit hesaba suç duyurusuÇatalca'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca kokain yakalandı - GündemÇatalca'da operasyon! Kilolarca kokain yakalandıDiyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda yangın! Çok sayıda yaralı var - GündemPetrol sondaj kuyusunda yangın
Sonraki Haber Yükleniyor...