Hamile kadının olduğu aracı durdurup saldırmışlardı! Trafikte magandalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da trafikte içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü keserek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan 3 zanlı tutuklandı. Trafikte terör estiren magandaların aracın önünü kesip saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası alkollü olduğu öne sürülen grubun içinde bulunduğu araç sürücüsü, hamile bir kadının da içerisinde yer aldığı otomobilin önünü kesti.

Grup içinde bazıları aracın camına vurarak tehdit, hakaret ve yumruklu saldırıda bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 3 şüphelinin tutuklandığını, araç ve sürücüsüne de idari para cezasının kesildiğini bildirdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın önü 2 kez kesilerek, alkollü olduğu iddia edilen kişilerce saldırı gerçekleştiriliyor.

Bu sırada saldırıya uğrayan ailenin içinden bulunduğu araç sürücüsünün aracı hızla sürerek saldırıdan kaçtığı görüldü.