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Mehmetçik, Kandil'de 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi! İşte terör operasyonunun görüntüleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmetçik, Kandil&#039;de 4 PKK&#039;lı teröristi daha etkisiz hale getirdi! İşte terör operasyonunun görüntüleri

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kandil'e bir operasyon daha düzenledi. Yapılan resmi açıklamada, tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtidli.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerine yer verildi.

Türk askeri Kandil'de 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi! İşte terör operasyonunun görüntüleri - 1. Resim

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil'de tespit edilen 4 PKK2lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleriyle de terör örgütlerine rahat nefes aldırmayacağını bir kez daha yineledi.

Türk askeri Kandil'de 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi! İşte terör operasyonunun görüntüleri - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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