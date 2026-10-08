Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatının Ankara’da düzenlenecek 13. Zirvesinin Türk dünyasının bütünleşmesinde yeni bir aşama olacağını söyledi. Uraloğlu, Türkiye’nin devralacağı dönem başkanlığında ortak geleceğe yönelik iş birliğinin daha da güçlendirileceğini belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) giderek güçlenen iş birliği sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Türk dünyası arasındaki ilişkilerin yalnızca mevcut kazanımların korunmasıyla sınırlı kalmaması, ortak hedefler doğrultusunda daha ileri bir noktaya taşınması gerektiğini belirtti.

Uraloğlu, açıklamasını 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü kapsamında İstanbul’da düzenlenen programda yaptı.

Nahçıvan Anlaşması’nın imzalanmasının 17’nci yıl dönümüne de dikkat çeken Uraloğlu, TDT’nin geçen yıllar içerisinde çok sayıda alanda iş birliğini bir araya getiren önemli bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Türk dünyası Ankara’da buluşuyor! Bakan Uraloğlu: Yeni bir aşama olacak

TDT bünyesinde oluşturulan 60'ı aşkın mekanizmayla küresel ve bölgesel sınamalar karşısında dayanışmayı pekiştirdiklerini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası güvenliğe ve ülkelerimizin refahına önemli katkılar sağlıyoruz. Bilhassa son yıllarda küresel ve bölgesel meselelerde Türk Devletleri olarak müşterek menfaatlerimiz doğrultusunda istişarelerimizi artırmamız ve uluslararası platformlarda daha fazla eş güdüm içinde hareket ediyor olmamız memnuniyet vericidir.

Türk dünyası Ankara’da buluşuyor! Bakan Uraloğlu: Yeni bir aşama olacak

Vardığımız aşamada Teşkilatımız, TÜRKSOY’dan TÜRKPA’ya, Türk Akademisi’nden Türk Kültür ve Mirası Vakfı ve Türk Yatırım Fonu’na uzanan bağlı ve ilişkili kuruluşlarıyla ahenk içerisinde Türk devletleri arasındaki işbirliğini derinleştirmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu vizyonu, halklarımızın hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız."

"ANKARA ZİRVESİ YENİ BİR AŞAMA OLACAK"

Uraloğlu, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik temasıyla Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı bu önemli günde kardeş ülkelerin liderlerini başkentte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ankara Zirvesi'nin Türk dünyasının bütünleşme sürecinde yeni bir aşama olacağını vurgulayan Uraloğlu, zirvenin kardeş Türk devletlerinin ortak geleceği birlikte inşa etme iradesini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Türkiye'nin zirve dolayısıyla devralacağı dönem başkanlığında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Dünyası Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kardeş ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendireceklerini belirten Uraloğlu, ortak menfaatleri her platformda kararlılıkla savunmayı ve Türk Devletleri Teşkilatının uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

2040 HEDEFİNİ ANLATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Her birimizin gücünün diğerine güç kattığına, birlikte hareket etme irademizin hepimiz için daha güvenli ve müreffeh bir geleceğin teminatı olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türk dünyası Ankara’da buluşuyor! Bakan Uraloğlu: Yeni bir aşama olacak

Uraloğlu, 2040 yılına gelindiğinde kendi içinde daha güçlü bağlara sahip, değişen dünya koşullarına karşı daha dayanıklı, birlikte daha fazla üreten, bölgesinin geleceğinde daha etkin rol oynayan ve dünyayla yapıcı işbirliğini sürdüren bir Türk dünyası göreceklerine inandıklarını belirterek, Türk Yüzyılı'nı da bu hedeflerin adım adım hayata geçirileceği bir dönem olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Teşkilatın kuruluşundan bu yana geçen kısa zamanda önemli kazanımlar elde ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türk dünyası Ankara’da buluşuyor! Bakan Uraloğlu: Yeni bir aşama olacak

"Önümüzde kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var. Küresel sınamaların etkilerini derinden hissettiğimiz bu dönemde, Türk Devletleri olarak dayanışmamızı güçlendirmeli, birbirimizi her alanda desteklemeliyiz. Kapsayıcı ve ortak bir refah vizyonu için çaba göstermeliyiz.

Böylece, Nahçıvan Anlaşması’nın yaşayan bir belge olarak baki kalmasını ve önümüzdeki yıllarda da çabalarımıza rehberlik etmesini sağlayacağız. Teşkilatımızın elde ettiği başarılar ve deneyimlerin, geleceğe yönelik kapsamlı işbirliği vizyonuyla birlikte, bütünleşme hedeflerimize ulaşmamızda yol gösterici olacağına inanıyorum."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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