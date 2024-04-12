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Türk Hava Yolları uçağına bomba ihbarı! Acil iniş yaptı

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Türk Hava Yolları uçağına bomba ihbarı! Acil iniş yaptı

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Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yapan uçakta polisler arama yapıyor.

Türk Hava Yolları'nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yapan uçakta polisler arama yapıyor.

Henri Coandă Uluslararası Havalimanı'na saat 21.41'de iniş yapan uçakta ilk bilgilere göre 158 yolcu bulunuyor.

Detaylar birazdan...

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