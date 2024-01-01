Türkiye 2024'e 'merhaba' dedi! İşte yurttan manzaralar...

İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU

Türkiye, 2024'ün gelişini coşkuyla kutladı. Pek çok kentte meydanlar doldu taştı, havai fişek gösterileri renkli görüntüler oluşturdu. İşte yurttan izlenimler...

Milyonlarca vatandaşı ağırlayan megakent İstanbul'da kutlamaların adresi yine Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölge, bu yıl da vatandaşların gözde adresi oldu.

2024 yılı kutlamaları nedeniyle Taksim'e gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı.

Anadolu Yakası'nın uğrak noktası ise Kadıköy Bağdat Caddesi oldu. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar, ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip, müzik eşliğinde eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10’dan geriye sayarak yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girerken, sürücüler ise kornalarıyla bu coşkuya eşlik etti.