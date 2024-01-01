Türkiye 2024'e 'merhaba' dedi! İşte yurttan manzaralar...
Türkiye, 2024'e 'merhaba' dedi. Yurt genelinde 2023 pek çok etkinlikle uğurlanırken, yeni yılın coşkusu kameralara yansıdı. Vatandaşlar, yeni yılın gelişini meydanlarda coşkuyla kutladı.
İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU
Milyonlarca vatandaşı ağırlayan megakent İstanbul'da kutlamaların adresi yine Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölge, bu yıl da vatandaşların gözde adresi oldu.
2024 yılı kutlamaları nedeniyle Taksim'e gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı.
Anadolu Yakası'nın uğrak noktası ise Kadıköy Bağdat Caddesi oldu. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar, ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip, müzik eşliğinde eğlendi.
Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10’dan geriye sayarak yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girerken, sürücüler ise kornalarıyla bu coşkuya eşlik etti.
ANKARALILAR İŞLEK CADDELERİ DOLDURDU
Çok sayıda Ankaralı yeni yıl kutlamaları için akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve işlek caddelerde toplanmaya başladı.
Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak için emniyet güçleri de alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Oluşturulan güvenlik kontrol noktalarında üst araması yapıldı. Atlı polislerin kalabalık yerlerde devriye atması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve işlek yerlerde kalabalık oluşturan Ankaralılar, 2024'e eğlenerek "merhaba" dedi.
HATAY YENİ YILA SESSİZLİK İÇERİSİNDE GİRDİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay’da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen vatandaşların acıları ilk günkü gibi devam ediyor.
2023 yılını buruk geçiren Hatay, yeni yıla da sessizlik içerisinde girdi. Antakya ilçesinde bulunan ve her yıl hınca hınç dolan Köprübaşı mevkiinde insan görmek neredeyse imkansızdı. Türkiye’nin birçok noktasında vatandaşlar yeni yıla heyecan ve mutluluk içerisinde girerken, Hataylılar yeni yıla adeta matem içerisinde girdi.
ULUDAĞ'DA COŞKU BÜYÜK
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi.
Uludağ, yetersiz kar yağışı nedeniyle bu yılın ilk dakikalarını az miktarda karla karşıladı. Pistlerde kar seviye yetersiz olunca Uludağ'ın ziyaretçileri otelleri ve orman köşklerini tercih etti.
Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı. Oteller Bölgesi'nde ise hava fişek gösterileri yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı