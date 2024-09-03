Türkiye BRICS'e katılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

ABD merkezli Bloomberg'in Türkiye'nin BRICS topluluğuna katılmak için resmen talepte bulunduğunu iddia etmesinin ardından AK Parti'den açıklama geldi.

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Bloomberg'den dikkat çeken iddia: Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuru yaptı

Bloomberg'den dikkat çeken iddia: Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuru yaptı

Bloomberg haber sitesi, dün Türkiye'nin BRICS'e katılmak için başvuru yaptığını iddia etmişti.

Türkiye'nin 'Batı'nın ötesinde ittifaklar kurmak için' böyle bir yol izlemek istediğini yazan Bloomberg, BRICS'in, topluluğun genişlemesini ekim ayında Rusya'da yapılacak zirvede ele alacağı belirtilmişti.

Kimliğini vermeyen kaynaklar, Türkiye'nin 'küresel nüfuzunu artırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak' istediğini anlattı.

BLOOMBERG'İN İDDİASINA AK PARTİ'DEN CEVAP

Öte yandan, bu iddiaya AK Parti kanadından cevap geldi.

Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Üye olmak istediğimizi Cumhurbaşkanımız daha önce söyledi. Bu süreç işlemektedir. Bununla ilgili somut bir gelişme yoktur. Somut gelişme olduğunda bunu paylaşırız. Türkiye'nin BRICS'te yer almak istediğini Sayın Cumhurbaşkanımız belirtmiştir."