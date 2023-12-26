Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Türkiye ile Özbekistan arasında 7 anlaşma imzalandı

    Türkiye ve Özbekistan arasında 7. Dönem Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 7 anlaşma imzalandı.

    Türkiye ile Özbekistan arasında 7 anlaşma imzalandı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

    Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Kuçkarov'un başkanlığında Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı düzenlendi.

    Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

    KEK Protokolü'nü imzalayan Yılmaz ve Kuçkarov'un huzurunda, komisyon kapsamında ayrıca şu anlaşmalar imza altına alındı:

    7. DÖNEM TOPLANTISINDA 7 ANLAŞMA

    - Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Yatırımlar, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Değerlendirmesi ve Standardizasyonu Alanında İşbirliği Protokolü

    - Rekabet Kurumu Başkanlığı ve Özbekistan Rekabeti Geliştirme ve Tüketici Haklarını Koruma Komitesi arasında Rekabet Politikası Alanında Karşılıklı İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

    - Türk Eximbank ve JSCB Uzpromstroybak arasında Kredi Anlaşması Tutarının 60 Milyon Dolara Çıkarılmasına Yönelik Tadil Anlaşma

    - KOSGEB ve Özbekistan Mahalle ile İlişkiler ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında Uzun Vadeli İşbirliği Programı

    - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Semerkant Şehir Hakimliği arasında Semerkant ve Konya Şehirleri Arasında Kardeş Şehir İlişkilerinin Kurulmasına Dair Anlaşma

    - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Semerkant Şehir Hakimliği arasında Semerkant ve Gaziantep Şehirleri Arasında Kardeş Şehir İlişkileri Kurulmasına Dair Anlaşma

    - TEKMER ve Özbekistan Mahalle ile İlişkiler ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında Özbekistan'da Start-Up projelerini desteklemek ve girişim inkübatör merkezleri kurmak amacıyla TEKMER ile 2024 Yılı İçin Mutabakat Zaptı.

    Türkiye ile Özbekistan arasında 7 anlaşma imzalandı

    TOPLANTIYA ÜST DÜZEY YETKİLİLER DE KATILDI

    Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrillo İnoyatov, Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Bakanı Behzad Musayev de hazır bulundu.

    Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TürkiyeÖzbekistanCevdet Yılmaz
    Haberler > Gündem > Türkiye ile Özbekistan arasında 7 anlaşma imzalandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Siirt'te eylem ve etkinliklere 6 günlük yasak - GündemSiirt'te eylem ve etkinliklere 6 günlük yasakİstanbul polisine tahsis edilen lüks araçlar göreve başladı! - Gündemİstanbul polisine tahsis edilen lüks araçlar göreve başladı!Ankara Emniyet'ten şüpheli paket tatbikatı - GündemAnkara Emniyet'ten şüpheli paket tatbikatıŞanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırı - GündemŞanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırıEge Denizi'nde deprem - GündemEge Denizi'nde depremMEB'den Esat Oktay Yıldıran ismine izin çıkmadı - GündemMEB'den Esat Oktay Yıldıran ismine izin çıkmadıCan Ataklı'nın 'Sen kimsin' sorusuna şehit babası cevap verdi - GündemCan Ataklı'nın 'Sen kimsin' sorusuna şehit babası cevap verdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...