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    Suudi Arabistan, Türkiye ile imzalanan doğrudan yatırım teşvik anlaşmasını onayladı

    Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki alanında iş birliği için imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

    Suudi Arabistan, Türkiye ile imzalanan doğrudan yatırım teşvik anlaşmasını onayladı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

    AYRINTI VERİLMEDİ

    Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.

    Duseri, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

    ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDE İMZALANMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TürkiyeArabistanYatırım
    Haberler > Gündem > Suudi Arabistan, Türkiye ile imzalanan doğrudan yatırım teşvik anlaşmasını onayladı
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