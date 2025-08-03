Türkiye kavruluyor! 10 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yurt genelinde sıcaklıklar düşüşe geçse de bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık, 44,7 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Onu Siirt Kurtalan (42,3) ve Diyarbakır Bağlar (42,2) takip etti. Aşırı sıcakların etkili olduğu diğer iller arasında Mardin, Şanlıurfa, Batman, Malatya, Artvin, Gaziantep ve Elazığ da yer aldı.
Yurt genelinde bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.
EN YÜKSEK SICAKLIK CİZRE'DE ÖLÇÜLDÜ
Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.
Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
- Şırnak, Cizre: 44,7
- Siirt, Kurtalan: 42,3
- Diyarbakır, Bağlar: 42,2
- Mardin, Dargeçit: 41,9
- Şanlıurfa, Ceylanpınar: 41,9
- Batman, Hasankeyf: 41
- Malatya, Yazıhan: 40,6
- Artvin, Yusufeli: 40,4
- Gaziantep, Karkamış: 40,3
- Elazığ, Keban : 40
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir