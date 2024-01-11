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    Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında 'Mayın' anlaşması imzalandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında mayın mutabakatı imzalandı. Türkiye'nin isteği üzerine Karadeniz'e kıyısı olmayan NATO müttefikleri savaş bitmeden anlaşmaya dahil olamayacak.

    Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında &#039;Mayın&#039; anlaşması imzalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'deki ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan savaşın oluşturduğu mayın tehlikesine karşı ortak hareket etmek için İstanbul'da anlaşma imzaladı.

    ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

    Anlaşma kapsamında 3 ülkenin deniz kuvvetleri 6 ayda bir ortak harekat yürütecek. 3 ülke ayrıca kuracakları komite ile Karadeniz’deki seyir güvenliğini kontrol edecek. Ankara’nın isteği üzerine, Karadeniz’e kıyısı olmayan NATO müttefikleri anlaşmaya savaş bitmeden dahil olamayacak.

    Anlaşma, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov arasında imzalandı. Törende konuşan Yaşar Güler şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında 'Mayın' anlaşması imzalandı

    BU TÖRENE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK

    Ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı, Romanya ve Bulgaristan ile başlattığımız “Üçlü Girişim” kapsamında “Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı”nı (MCM Black Sea) imzalıyoruz. Mevcut yakın iş birliği ve koordinasyonumuzu geliştirerek Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı daha da etkin mücadele etmek maksadıyla 3 ülke arasında protokol yapılmasına ortak karar verdik. Bugün bunun için karşınızdayız. Türkiye olarak, bölgesel güvenliğe ve Karadeniz’deki istikrara katkı sağlayacak bu mutabakatın imza törenine ev sahipliği yapmaktan, bu vesileyle Romanya Savunma Bakanı Sayın Angel Tilvar’ı ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Atanas Zapryanov’u ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum.

    MONTRÖ’YÜ TARAFSIZ ŞEKİLDE UYGULADIK, UYGULUYORUZ

    Malumlarınız olduğu üzere 2022 yılı Şubat ayında Ukrayna’da başlayan savaş sonrası Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler bu savaştan farklı şekillerde etkilenmiştir. Öncelikle belirtmek isterim ki risk ve tehditlerin arttığı, çatışmaların savaşa evrildiği hassas bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, Türkiye olarak, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisi için çok yönlü gayret göstermekteyiz. Bu kapsamda Karadeniz’de ortaya çıkan kriz sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çatışmaların sonlandırılması, insani yardımların sağlanması, tahıl koridorunun oluşturulması ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yoğun diplomatik girişimlerde bulunduk. Türkiye olarak, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz’deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguladık, uyguluyoruz. Bugüne kadar Montrö Sözleşmesi kurallarına riayet eden tüm devletlere teşekkür ediyor, bundan sonra da tüm devletlerden aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu süreçte savaşın yol açabileceği güvenlik risklerinden korunmak, kıyıdaş müttefikler için hayati önemi haiz oldu.

    Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında 'Mayın' anlaşması imzalandı

    İŞ BİRLİĞİ İÇİN ROMANYA VE BULGARİSTAN’A TEKLİF GÖTÜRDÜK

    Savaşın başlaması ile birlikte Karadeniz’de sürüklenen mayınlardan dolayı oluşan tehdidi gidermek için tedbirler geliştirmeye başladık ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz bu konuda büyük sorumluluklar üstlenerek yoğun çaba gösterdi. Bu gayretlerimizi daha verimli ve faydalı kılabilmek için Karadeniz’e kıyıdaş müttefiklerimizle iş birliği yapmanın uygun olacağını düşündük.  Nitekim müttefiklerimiz Romanya ve Bulgaristan’a götürdüğümüz teklif sonrasında, stratejik bir vizyon benimsedik. Bu çerçevede, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması hususunda mutabık kaldık. Bunun üzerine teknik heyetlerimiz, geçtiğimiz Eylül ayında görüşmelere başladı. Heyetlerimiz, bu önemli inisiyatifin hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştı ve kısa süre içerisinde büyük gelişmeler kaydetti. Böylece mayın tehdidinin üstesinden gelebilmek için Bulgar ve Rumen müttefiklerimiz ile birlikte ortak gayretlerle bugüne kadar geldik. Bu noktada, konunun önemine istinaden teklifimize süratle cevap veren ve çalışmalara uzman personeliyle hemen destek sağlayan Romanya ve Bulgaristan makamlarına teşekkür ediyorum. Bu inisiyatifin NATO Vilnius Zirvesi bildirisinde yer alan "Allied Regional Efforts- müttefiklerin bölgesel gayretleri" kapsamında da önem arz ettiğine inanıyorum.

    KARADENİZ’DEKİ SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİNE KATKILAR SAĞLAYACAK

    Sonuç olarak bugün imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile birlikte ortaya konulacak iş birliğinin, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine büyük katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Ayrıca bu girişimin, ülkelerimiz arasındaki yakın iş birliğini artıracağına ve tecrübe aktarımına imkân tanıyacağına; başta Karadeniz’de olmak üzere ilişkilerimizi daha da geliştireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatının, ülkelerimize, Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor; Karadeniz ve bölge güvenliğine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Sözlerime son verirken Sayın Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar’a ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov’a teşrifleri ve bu mutabakatın ortaya çıkmasındaki gayretleri nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında 'Mayın' anlaşması imzalandı
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