Türkiye savunma sanayiinde şahlandı! Uluslararası basından övgü yağdı

Uluslararası basın, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki envanterlerini öven haber ve yazılara yer verdi. Türkiye'nin ilk insansız denizaltısı olan 'Deringöz' ve dikey füze fırlatma sistemi 'MİDLAS'ı öven yazılarda, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde attığı adımlara da dikkat çekildi.

Türkiye, savunma sanayii alanında uluslararası arenada adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. İlk milli muharip uçak KAAN'ın gök vatanla buluşması sonrası uluslararası medya Türkiye'nin yerli ve milli envanterlerini yakın kadraja aldı.

ÇAKIR FÜZESİ

Önde gelen savunma yayın organlarından İngiliz Jane's Report, Baykar tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin son teknoloji silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Akıncı'nın, yerli üretim Roketsan Çakır seyir füzeleriyle donatıldığını duyurdu.

Akıncı İHA, geçen haftalarda başarılı bir şekilde Çakır füzesiyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve hedefini başarıyla vurdu. Jane's Report, Akıncı'nın yine yerli üretim olan mini güdümlü akıllı füzeler olan MAM-L ve MAM-T füzelerini envanterinde bulundurduğunu belirtti. Ayrıca, bu füzelerin lazer yönlendirme sistemine sahip olduğunu vurguladı.

Jane's, "Akıncı aynı anda MAM-L, MAM-T ve daha küçük olan MAM-C füzelerini taşıyabiliyor. Baykar, Çakır'ı da SİHA'ya entegre ederek mühimmat envanterini genişletiyor" ifadelerini kullandı.

DERİNGÖZ

Aselsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk otonom denizaltı aracı olan "Deringöz", çok bilinen denizcilik yayın organı Naval Today tarafından dalış testlerinin başarıyla tamamlandığına dair bir duyuruyla küresel savunma sektörüne tanıtıldı.

İnsansız sualtı araçlarının askeri ve sivil alanlarda çeşitli görevler için kullanılabileceği vurgulanarak, yüksek manevra kabiliyeti, isabetli navigasyon kapasitesi, görev mühimmatının geniş çeşitliliği, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri ile kablosuz iletişim özelliklerinin yanı sıra Deringöz'ün öne çıkan özellikleriyle dikkat çektiği belirtildi.

MİDLAS

600 metre derinlikte görev yapabilen ve “üstün kabiliyetli” olarak tanımlanan Deringöz için Naval Today sitesinde, insansız sualtı araçlarının görev yelpazesi de “sualtı araştırma, gözlem, istihbarat, mayın yer belirleme, boru hattı yeri belirleme, liman ve üs koruma” ifadeleriyle tanıtıldı.

Naval Today ayrıca, Türkiye'nin ilk ulusal firkateyni olan TCG Istanbul'dan (F-515) ilk milli dikey füze fırlatma sistemi olan MİDLAS'ın başarıyla HİSAR-D RF füzesini fırlattığını da okuyucularına duyurdu.

Yayın organında “Böylece Türkiye'de ilk kez ulusal bir hava savunma platformu, ulusal bir deniz savaş aracından milli bir fırlatma sistemi kullanılarak test edildi” yorumunda bulunuldu.

Naval Today'de ayrıca “Türkiye'nin deniz mühendislik gücü donanmasını gelişmiş teknolojilere sahip savaş platformlarıyla donatmaya devam edecek gibi görünüyor” yorumunda bulunuldu. Yayın organı TCG İstanbul'un geçtiğimiz ocak ayında Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldığının da altını çizdi.

BAYRAKTAR TB2

ABD merkezli savunma yayın organı The Defense Post, Maldivler'in ulusal güvenliği ve gözlem/keşif operasyonlarını gerçekleştirmek amacıyla ilk TB2 Bayraktar SİHA'larını aldığını vurguladı.

Yayın organı, TB2'lerin bir hafta içinde operasyonel görevlere başlayacağını belirtirken, ülkenin bu adımıyla 900 bin kilometrekarelik münhasır ekonomik bölgesini korumayı planladığını öne sürdü.

37 milyon dolarlık bir anlaşma ile temin edilen TB2 insansız hava araçlarının, Türkiye'den ithal edilmesinin arkasında, ada ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginliklerin etkili olduğu öne sürüldü.

Yayın organına göre, Hindistan'ın bölgedeki egemenlik ve hak iddiaları, Maldivler'i TB2'lerin acil temini konusunda adımlar atmaya sevk etti.