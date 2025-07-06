Türkiye yangınlarla sınandı! Bayraktar'dan uyarı geldi: Geleceğimizi yakmaktır

Türkiye, son bir haftadır artan sıcaklıklarla birçok ilde ciddi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınların büyük kısmı insan kaynaklı olup, anız yakma uygulaması en riskli nedenlerden biri olarak öne çıkıyor. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, vatandaşları bilinçli davranmaya çağırarak, "Anız yakmak, geleceğimizi yakmaktır" uyarısında bulundu.

Türkiye, yaklaşık 1 haftadır ülkenin dört bir yanını saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, temmuz ayıyla birlikte artan sıcaklıkların, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde, orman yangınlarını beraberinde getirdiğini belirtti.

Son bir hafta içinde İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa'da ciddi boyutlara ulaşan yangınlar meydana geldiğini anımsatan Bayraktar, özellikle hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı, nem oranının yüzde 30'un altına düştüğü ve rüzgar hızının saatte 30 kilometreyi aştığı günlerde, yangın riski önemli ölçüde arttığını vurguladı.

YANGINLARIN YÜZDE 6,8'İ BU SEBEPLE GELDİ

Bayraktar, Türkiye'de geçen yıl çıkan 3 bin 797 orman yangınının yüzde 6,8'inin, yani 259'unun anız kaynaklı olduğunu hatırlatarak, "2025 verilerine göre, 1305'i ormanlık alanda, 1739'u ise orman dışı kırsal alanda olmak üzere, toplam 3 bin 44 yangın meydana geldi. Yangınların yüzde 88'i insan eliyle çıkarken, yanan alan bakımından bu oran yüzde 97'ye kadar ulaşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve dikkatli olması hayati önem taşıyor. Doğaya atılan her çöp potansiyel bir yangın riskidir. Cam, plastik gibi optik etki oluşturabilecek malzemeleri doğadan uzaklaştıralım. Elektrik tellerine değen ağaç dallarını keselim, kuru otları temizleyelim. En küçük bir ihmalin, nasıl büyük felaketlere neden olduğunu görüyoruz. Unutmayalım, ormanı korumak, yaşamı korumaktır." ifadelerini kullandı.

"ANIZ YAKMAK, GELECEĞİMİZİ YAKMAKTIR"

Bu felaketin önemli nedenlerinden birinin de anız yangınları olduğuna dikkati çeken Bayraktar, özellikle ormanlarla iç içe geçmiş buğday ve arpa tarlalarında anız yakmanın büyük risk taşıdığının altını çizdi.

Anız yakmanın toprağın verimliliğini azalttığını, organik maddeyi yok ettiğini, su tutma kapasitesini düşürdüğünü ve daha fazla gübre kullanımına neden olarak çiftçinin maliyetini artırdığına işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu: