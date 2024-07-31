Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçeleri açıklandı! İşte Türkiye'nin en sakin 5 ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan ilçeleri belli oldu. Sakinliği ile meşhur olan bu ilçeler yüksek rakımda olduğu için yaşayan sayısı az...

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Türkiye'nin nüfusu hızla artmaya devam ederken, bazı ilçeler sakin ve huzurlu yapısını koruyor. İşte o ilçeler:

HAN, ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Han ilçesi, 2.352 kişilik nüfusuyla listenin beşinci sırasında. Sakin yaşamı ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

KOFÇAZ, KIRKLARELİ

Kofçaz, 2.308 kişilik nüfusuyla dördüncü sırada. Yeşil doğası ve temiz havasıyla öne çıkan bu ilçe, doğaseverler için bir cennet.

YAYLADERE, BİNGÖL

Bingöl'ün bu küçük ilçesi, 2.304 kişilik nüfusuyla üçüncü sırada. Doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferi ile biliniyor.

KIZILÖREN, AFYONKARAHİSAR

Kızılören, 2.107 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en küçük ikinci ilçesi. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bu ilçe, sakin bir yaşam arayanlar için ideal.

YALIHÜYÜK, KONYA

Konya ilinin sakin ilçelerinden biri olan Yalıhüyük, sadece 1.854 kişilik nüfusuyla listenin başında yer alıyor. Doğal güzellikleri ve huzurlu yaşamıyla dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU NE KADAR OLDU?

2022 yılında yıllık nüfus artış hızı binde 7,1 iken, 2023'te bu oran binde 1,1'e düşmüş durumda.

Erkek nüfus oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfus oranı ise yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93'e gerilerken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'ye yükseldi.

Bu veriler, Türkiye'nin demografik yapısındaki değişimleri ve nüfus dağılımındaki farklılıkları gözler önüne seriyor.