Türkiye'nin köklü giyim markalarından Sarar, aile üyeleri arasında yaşanan hisse devri ve alacak anlaşmazlıklarıyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, basında yer alan iddiaların grup şirketlerinin mali durumuyla bağlantısı bulunmadığını belirterek ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

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Türkiye'nin köklü hazır giyim markası Sarar Şirketler Grubu, son günlerde basına yansıyan aile içi anlaşmazlıklar ve şirketlerin mali durumuna ilişkin haberler üzerine açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, haberlerin Sarar markası ve grup şirketleri hakkında yanlış bir algıya yol açabileceği belirtildi. Şirket yönetimi, haberlere konu olan sürecin grup şirketlerinin taraf olduğu bir mesele olmadığını, aile üyeleri arasındaki kişisel iddia ve hukuki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını bildirdi.

Açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı basın ve yayın organlarında, Sarar markası ve şirketlerimiz hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmaya müsait birtakım haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Öncelikle belirtmek isteriz ki Sarar Grup şirketleri bahsi geçen sürecin bir parçası değildir.

Haberlere konu edilen hususlar, şirketlerimizin mali durumu ile ilgisi bulunmayan, aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibarettir. Söz konusu iddiaların şirketlerimizin mali yapısı, ödeme gücü veya ticari faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Türkiye'nin köklü markasında aile krizi: Sarar'dan iflas iddialarına cevap

Sarar Grup şirketleri, mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını korumakta; ticari, operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu nedenle, aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır. Kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz"

OLAYIN GEÇMİŞİ

Açıklamaya konu olan gelişmelerin arka planında, Sarar ailesinin üyeleri arasında yaşanan hisse devri ve gelir paylaşımı anlaşmazlığı bulunuyor.

1944 yılında Hacı Abdurrahman Sarar tarafından Eskişehir'de temelleri atılan şirket, sonraki yıllarda Cemalettin, Celaleddin ve Sebahattin Sarar kardeşlerin ortaklığıyla büyüdü. Hazır giyimden otomotive, sigortacılıktan bilişime uzanan faaliyet alanlarına sahip grup, bugün yedi şirketten oluşuyor ve 28 ülkeye ihracat yapıyor.

Aile içindeki anlaşmazlık ise 30 Kasım 2022'de gerçekleştirilen hisse devirleriyle gündeme geldi. Dosyaya yansıyan belgelere göre, kurucu ortaklardan Cemalettin Sarar, yedi grup şirketindeki paylarının büyük bölümünü yeğenleri Ece Özalp ve Sara Sarar'a eşit şekilde devretti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezde aynı gün yedi ayrı yönetim kurulu toplantısı yapıldığı, devir kararlarının sağ elinin kırık olduğu gerekçesiyle Cemalettin Sarar tarafından imza yerine sol başparmak iziyle onaylandığı belirtildi. Payların nominal değerleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bedellerin ödendiğini gösteren bir belgenin dosyada bulunmadığı da aktarıldı.

Türkiye'nin köklü markasında aile krizi: Sarar'dan iflas iddialarına cevap

Diğer kurucu ortak Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar ise alınan kararların tamamına itiraz ederek hisse devirlerinin geçersiz olduğunu savundu.

HİSSE DEVRİNİN ARDINDAN YÖNETİM ÇOĞUNLUĞU DEĞİŞTİ

Söz konusu işlemlerle birlikte Sebahattin Sarar ve kızları Ece Özalp ile Sara Sarar, yedi şirketin her birinde çoğunluk payına ulaştı. Böylece üç kardeşin ortaklığıyla büyüyen grupta şirketlerin yönetim ve hisse dağılımı değişti.

Celaleddin Sarar'ın 8 Şubat 2023'te hayatını kaybetmesinin ardından şirketteki payları eşi Jale Sarar ile çocukları Ali Emre, Gözde ve Emir Sarar'a geçti.

Bu gelişmelerin ardından Cemalettin Sarar hakkında Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kısıtlama davası açıldı ve kendisine vasi atandı.

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ALİ EMRE SARAR'DAN İFLAS YOLUYLA TAKİP BAŞVURUSU

Hisse devirlerine ilişkin itirazların ardından Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar da hukuki yollara başvurdu.

Ali Emre Sarar, aile şirketlerinden doğan gelirlerin ve ortaklık haklarından kaynaklanan alacakların kendileriyle paylaşılmadığını ileri sürdü. Babasından miras kalan paylara karşılık gelen alacakların tahsili amacıyla Sebahattin Sarar, Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkta hisse devirlerinin geçerliliği, ortaklık gelirlerinin paylaşımı ve alacakların tahsili öne çıkan başlıklar oldu. Hukuki süreç ise devam ediyor.

GÖZDE SARAR: BABAMIN VE BİZİM EMEĞİMİZ YOK SAYILIYOR

Merhum Celaleddin Sarar'ın kızı Gözde Sarar da aile içinde yaşanan anlaşmazlığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Ailenin bu noktaya gelmek istemediğini belirten Gözde Sarar, babasının markaya yıllarca emek verdiğini, kendilerinin de bu emeğin karşılığını almak için hukuki mücadele yürüttüğünü söyledi.

Gözde Sarar şöyle konuştu:

"Aile olarak bunları yaşamayı hiçbirimiz istemezdik. Türkiye'ye mal olmuş bir firmayız. Bu firmaya babam yıllarca emek verdi. Bizler babasız büyüdük, babamızı hiç görmedik. Kardeşlerim ve ben çok çalıştık. Maalesef babamın da bizim de emeklerimiz şu an için yok sayılıyor. Biz de bunun mücadelesini vermek için yola çıktık. Yaşanmaması gerekiyordu. Biz, bazı hırslardan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer. Hukuka ve mahkemelerimize güveniyoruz."

Konu hakkında Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise, "Sarar, Eskişehir'in çok kıymetli bir markası. Bizim için önemli; bu anlamda Eskişehir olarak çok fazla markamız yok. Hem ulusalda hem uluslararası gurur duyduğumuz bir marka. Ama bakıyoruz ki; bundan sonrası için acı şeylerle anılacak. Bu ticari değil, aslında tamamen vefa ile ilgili. Yani amca baba yarısı derler ya, onun öyle olup olmamasıyla ilgili. Çünkü vefat eden kardeşinizin ailesine elbette ki vefa göstermeniz gerekiyor. Bunun başka türlüsü düşünülemez, size emanetler. Senelerce birlikte emek vermişsiniz. Bugün biz şehir olarak gurur duyuyorsak; aslında üç kardeşin emeğiyle gurur duyuyoruz. Bunun aksi yönde hareket etmek markayı nereye getirecek, yani hukuk bu anlamda ne diyecek, onu da göreceğiz" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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