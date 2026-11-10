Kim Kardashian'ın Skims markası, 148 dolarlık yılbaşı takvimiyle sosyal medyanın diline düştü. Büyük beklentiyle satışa sunulan takvimden çıkan saç tokaları, anahtarlıklar ve küçük aksesuarlar müşterileri hayal kırıklığına uğratırken, marka eleştiri yağmurunun ardından tam para iadesi veya alışveriş kredisi sunmak zorunda kaldı.

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Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın kurucusu olduğu Skims markası, yılbaşı öncesinde satışa çıkardığı 148 dolarlık aksesuar takvimiyle beklemediği bir kriz yaşadı. İçerisinde 12 gün boyunca farklı sürprizler barındırdığı duyurulan takvim, müşterilerin kutuları açmasıyla sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu.

Takvimden çıkan saç tokaları, lastik bantlar ve anahtarlıklar, ürünün satış fiyatıyla kıyaslandığında yetersiz bulundu. Kullanıcılar, lüks fiyat etiketi taşıyan takvimin içeriğini sıradan ev eşyalarına benzeterek Kardashian'ın markasını tiye aldı.

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"KOLTUĞUN ARKASINDAN ÇIKAN EŞYALARI KOYMUŞLAR"

Skims'in yılbaşı takvimi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri hâline geldi. TikTok'ta paylaşılan videolarda kullanıcılar, takvimden çıkan aksesuarları sert sözlerle eleştirdi.

148 dolar ödediler, saç tokası ve anahtarlık çıktı! Kim Kardashian'a tepki yağdı

Bir kullanıcı içerikleri, "Kedimin evin dört bir yanından topladığı eşyalara benziyor" sözleriyle tiye aldı. Bir başka kullanıcı ise takvimden çıkanları Kim Kardashian'ın komodinini boşaltıp kutuya doldurmasına benzetti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da evlerinin koltuk aralarını temizlerken yanlışlıkla Skims'in yılbaşı takvimini oluşturabileceklerini söyleyerek markayla dalga geçti.

ELEŞTİRİ YAĞMURU SONRASI GERİ ADIM ATTILAR

Tepkilerin büyümesi üzerine Skims cephesinden açıklama geldi. Şirket sözcüsü, bazı müşterilerin takvimden beklediği karşılığı alamadığını kabul etti.

BBC News'in haberine göre, markanın memnuniyetsizlik yaşayan müşterilerle tek tek iletişime geçerek iki seçenek sunduğu belirtildi. Buna göre müşteriler, ödedikleri ücretin tamamını geri alabilecek ya da Skims'in diğer ürünlerinde kullanabilecekleri alışveriş kredisi tercih edebilecek.

148 dolar ödediler, saç tokası ve anahtarlık çıktı! Kim Kardashian'a tepki yağdı

KİM KARDASHİAN'IN MİLYAR DOLARLIK MARKASI

Kim Kardashian tarafından 2019 yılında kurulan Skims, iç giyim ve vücut şekillendirici ürünleriyle kısa sürede küresel bir markaya dönüştü. Forbes'un verilerine göre şirketin yükselişi, Kardashian'ın milyarderler arasına girmesinde önemli rol oynadı.

148 dolar ödediler, saç tokası ve anahtarlık çıktı! Kim Kardashian'a tepki yağdı

Skims, 2025 yılında aldığı yeni yatırımlarla yaklaşık 5 milyar dolarlık şirket değerlemesine ulaştı. Ancak markanın son yılbaşı takvimi hamlesi, lüks fiyatlandırma ile müşteri beklentileri arasındaki uçurumu yeniden gündeme taşıdı.

SKİM'İN YILBAŞI TAKVİMİNDE NELER VAR?

148 dolarlık takvimin 12 günlük içeriğinde birbirine oldukça benzeyen aksesuarların ağırlıkta olması da eleştirilerin odağına yerleşti.

148 dolar ödediler, saç tokası ve anahtarlık çıktı! Kim Kardashian'a tepki yağdı

- 1. gün: Ekose desenli oyuncak ayı anahtarlık

- 2. gün: Saç tokaları

- 3. gün: Saç tokaları

- 4. gün: Skims logolu saç tokaları

- 5. gün: Skims logosu şeklinde yumuşak süs

- 6. gün: Skims logolu saç tokaları

- 7. gün: Bej renkli saç bantları

- 8. gün: Skims logolu saç tokaları

- 9. gün: Tarak şeklinde Skims anahtarlık

- 10. gün: Saç tokaları

- 11. gün: Skims anahtarlık

- 12. gün: Tüylü, kompakt ayna anahtarlık

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