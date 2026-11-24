Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkiler, diplomatik temasların ötesine geçerek stratejik ortaklık seviyesine yükseldi. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, iki ülkenin yüzyıllar öncesine uzanan ortak geçmişine dikkat çekerek ticaret, yatırım ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin genişletileceğini söyledi.

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Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerde yeni dönem mesajı verildi. Ankara'da düzenlenen Moğolistan Milli Günü Programı'na katılan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını, köklerinin yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı.

Çiftçi, "Türkiye ile Moğolistan arasındaki bağlar, diplomatik ilişkilerimizin çok ötesine, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Orhun Vadisi'nde yükselen yazıtlar bu ortak geçmişin bugün hâlâ ayakta duran tanıklarıdır. Söz konusu köklü miras bugün de dostluğumuza ve iş birliğimize güç ve ivme kazandırmaktadır. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 57'nci yıl dönümünü kutladık. Bu süre zarfında ilişkilerimiz karşılıklı güven ve saygı temelinde istikrarlı bir şekilde gelişmiştir" dedi.

Türkiye'ye "üçüncü komşu" unvanı vermişlerdi... Bakan Çiftçi: Moğolistan ile işbirliğimiz büyüyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gönül coğrafyasıyla ilişkilerini geliştirmeyi dış politikasının temel önceliklerinden biri hâline getirdiğini ifade eden Çiftçi, iki ülke arasındaki karşılıklı güvenin pekiştirilmesi, ticaretin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'ye "üçüncü komşu" unvanı vermişlerdi... Bakan Çiftçi: Moğolistan ile işbirliğimiz büyüyecek

İLİŞKİLERDEKİ DÖNÜM NOKTASI 2025 OLDU

Türkiye-Moğolistan ilişkilerinde iki önemli dönüm noktası bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, Moğolistan'ın 2011 yılında Türkiye'yi "üçüncü komşu" olarak ilan etmesinin bu süreçte önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu kararın iki ülke arasındaki yakınlığı yeni bir boyuta taşıdığını dile getiren Bakan Çiftçi, ikinci önemli dönüm noktasının ise 2025 yılında yaşandığını belirtti. Çiftçi, Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.

Türkiye'ye "üçüncü komşu" unvanı vermişlerdi... Bakan Çiftçi: Moğolistan ile işbirliğimiz büyüyecek

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TİCARET VE YATIRIMLARDA İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

İki ülke arasındaki ilişkileri her alanda daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydeden Çiftçi, "Bugün hedefimiz açıktır: Tarihten gelen dostluğumuzun yardımıyla bu güçlü ilişkiyi siyasi diyalogdan ekonomiye, eğitimden kültüre kadar her alanda daha da derinleştirmek ve ileriye taşımaktır" ifadelerini kullandı.

İki ülkede de ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güçlü bir siyasi irade bulunduğunu belirten Çiftçi, geçtiğimiz mayıs ayında Ulanbatur'da düzenlenen Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (KEK) 10'uncu Dönem Toplantısı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi. Çiftçi, toplantıya KEK Eş Başkanı olarak Türkiye'yi temsilen katıldığını ifade etti.

Toplantıda ekonomi, ticaret, altyapı, madencilik, eğitim, tarım, hayvancılık ve kültür başta olmak üzere çok sayıda alanda gelişen iş birliğinin ele alındığını aktaran Bakan Çiftçi, Türkiye ile Moğolistan arasındaki güçlü dostluğun ve stratejik ortaklık çerçevesindeki dayanışmanın önümüzdeki dönemde de halkların karşılıklı yararına geliştirilerek sürdürüleceğine inandığını kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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