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    • Haberler > Gündem > 1.7 milyon TL'lik hırsızlık yaptı, kucağında bebeğiyle hapse girdi

    1.7 milyon TL'lik hırsızlık yaptı, kucağında bebeğiyle hapse girdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Samsun, Hırsız, Kadın, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Samsun'da evlere dadanan hırsız kadın çıktı. Şüpheli Gülbahçe Y. (29), suç ortağı yaptığı 14 yaşındaki kızı ile birlikte yakalandı. İkili, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gülbahçe Y. cezaevine 3 aylık bebeğiyle beraber girdi.

    Samsun Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'ndeki bir ev hırsızların hedefi oldu. Gülbahçe Y. (29) adlı kadın 14 yaşındaki kızı B.P. ile birlikte kapı kilidini düşürüp içeri girdi. 

    1.7 milyon TL'lik hırsızlık yaptı, kucağında bebeğiyle hapse girdi

    MİLYONLUK VURGUN POLİSE TAKILDI

    Anne kız, daireden 692 gram altın ve 250 bin lira çaldı. Toplam 1 milyon 700 bin TL'lik hırsızlık yapan ikili kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri belirledi.

    1.7 milyon TL'lik hırsızlık yaptı, kucağında bebeğiyle hapse girdi

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

    Zanlılar kısa süre içinde gözaltına alındı. B.P, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gülbahçe Y'nin hırsızlıktan 53 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyet'teki işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Gülbahçe Y'nin cezaevine girerken kucağında tuttuğu 3 aylık kız bebeği olması dikkat çekti. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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